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نيللى توجه رسالة للرئيس السيسى: أنت معجزة وشكراً على ترشحك للمرة الثانية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:47 م
نيللى توجه رسالة للرئيس السيسى: أنت معجزة وشكراً على ترشحك للمرة الثانية الفنانة القديرة نيلى





كتب أيمن رمضان
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قالت الفنانة نيللى، إن المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب وطنى على كل مصرى، مشددة على أن ما حدث فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية يعد معجزة.

وأضافت الفنانة نيللى، خلال تصريحات خاصة لفضائية "mbc  مصر"، قائلة: "بحمد ربنا على اللى حصل فى السنوات الأربع الماضية كونها معجزة وهذا الرجل معجزة.. رجل تبرع بنصف ثروته لمصر والمصريين وأنا بقول ليه شكراً على الدورة الماضية وشكراً على ترشحك للمرة الثانية"، جاء ذلك عقب الإدالاء بصوتها بمدرسة الأورمان الإعدادية بالعجوزة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر  حتى غداً الأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.


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