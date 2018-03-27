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وزير العدل: قرار إلغاء وقت الاستراحة باللجان الانتخابية صائب مائة فى المائة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:22 م
وزير العدل: قرار إلغاء وقت الاستراحة باللجان الانتخابية صائب مائة فى المائة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل





كتب أيمن رمضان
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قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء استراحة موظفى اللجان الثالثة عصراً جاء حرصا على إدلاء المواطنين بأصواتهم، لافتاً إلى أن ترحيب القضاة بهذا القرار نابع من حسهم الوطنى.

 

وتابع: "قرارالمفوضية بإلغاء الاستراحة قرار صائب مائة فى المائة..المفوضية أول مرة تقوم بعملها وعلى أكمل وجه وتنسيق ممتاز".

وأضاف وزير العدل، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لاحظت التزام  كلى من قبل المستشارين والقضاة فى عملهم داخل اللجان الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر  حتى غداً الأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد ابراهيم

اليسوا بشر

مع احترامى الشديد لمتخدى القرار هلمن المعقول ان يعمل القاضى واللى بيعاونوه من الساعة 9 صباحا الى 9 مساء اى 12 ساعه عمل متواصل بدون ان يستريح ساعه واحده الدني مش هطير

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