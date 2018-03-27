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معارض قطرى تعليقا على تكريم تميم لرياضى مدرج إرهابيا: تدخل التاريخ من أغبى أبوابه

الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:37 م
معارض قطرى تعليقا على تكريم تميم لرياضى مدرج إرهابيا: تدخل التاريخ من أغبى أبوابه خالد الهيل





كتب محمد تهامى زكى
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شن المعارض القطرى خالد الهيل، هجومًا حادًا على أمير قطر تميم بن حمد، بعد تكريمه لأحد الرياضيين يدعى مبارك العجى، بعد إدراجه فى قائمة الإرهاب، قائلا: "التخبط وسياسة اللا وعى التى تمارسها جعلتك تدخل التاريخ من أغبى أبوابه".

 

وكتب الهيل عبر حسابه على تويتر: " تميم بن حمد.. لا ينطبق عليك إلا المقولة المشهورة (الجاهل عدو نفسه).. التخبط وسياسة اللاوعى التى تمارسها جعلتك تدخل التاريخ من أغبى أبوابه، كيف تدرج مبارك العجى فى قائمة الإرهاب وتكرمه ثانى يوم؟".

 

وأضاف الهيل: "يتساءل الناس: هل أنت عاقل؟! يعنى أنت صاحى؟ الحمد الله والشكر".

 

خالد الهيل
خالد الهيل

 


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قطر

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