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وزير الصحة: الرئيس يفتتح 30 مستشفى جديدا فى 9 محافظات خلال شهر

الثلاثاء، 27 مارس 2018 08:39 م
وزير الصحة: الرئيس يفتتح 30 مستشفى جديدا فى 9 محافظات خلال شهر احمد عماد





كتب أحمد أبو حجر
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قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن الرئيس سيفتتح خلال شهر على أقصى تقدير 30 مستشفى فى 9 محافظات.

وأضاف خلال كلمته بندوة نظمها مجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان، ومجلس الاعمال المصرى للتعاون الدولى، أن مصر لم تبن مستشفى واحدا جديدا خلال الفترة من عام 1997 - 2015.

وأضاف أنه خلال الفترة من 2015، وحتى عام 2017، تم بناء وتجديد أكثر من 72 مستشفى، لافتا أن قانون التأمين الصحى الجديد سيضرب القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة وضعت ميزانية التأمين الصحى الجديد الذى سيتم تطبيقه فى بورسعيد سيتكلف 8 مليارات جنيه.

وأضاف أن المحافظة التى تضم نحو 800 ألف مواطن لن تتجاوز 2.5 مليار جنيه، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك فائض يقترب من 5 مليارات جنيه، مؤكدا أن أسعار الخدمة الصحية فى قانون التأمين الصحى الجديد ستؤثر على المنافسة مع القطاع الخاص، قائلا "لن يستطيعوا المنافسة مع الأسعار الجديدة".

 


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