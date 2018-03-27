الوطنية للانتخابات: إغلاق باب التصويت فى ثانى أيام ماراثون انتخابات الرئاسة







كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إغلاق جميع اللجان الانتخابية بعد انتهاء اليوم الثانى للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 فى تمام التاسعة مساءً.

واتبع رؤساء اللجان الفرعية الإجراءات الختامية لليوم الثانى، والمحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى أنه لا يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساءً حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، وكذلك غلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأى بداخله، واثبات رقم القفل البلاستيكى المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، ويسمح لمندوبى المرشحين والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.