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ضبط ربة منزل بالبساتين نصبت على الشباب بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:16 م
ضبط ربة منزل بالبساتين نصبت على الشباب بزعم تعيينهم فى وظائف حكومية حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها مع ربة منزل، فى اتهامها بالنصب على الشباب بزعم توظيفهم فى وظائف حكومية والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.

كانت البلاغات من الشباب تعددت أمام مأمور قسم شرطة البساتين، تفيد تضررهم من ربة منزل تدعى "ن.م"، واستيلائها منهم على مبالغ مالية مقابل تعيينهم فى وظائف حكومية، بزعم علاقاتها مع شخصيات هامة فى الدولة، إلا أنها لم تف بوعدها ولم ترد إليهم المبالغ المالية.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغات، وتم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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