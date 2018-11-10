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حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 10-11-2018

السبت، 10 نوفمبر 2018 08:35 م
حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 10-11-2018 وزير المالية ومنتجات اقتصادية
كتب : مصطفى عبد التواب
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تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 10-11-2018، حيث تصدرها تراجع معدل التضخم على أساس سنوى لـ 17.5% خلال أكتوبر المنتهى، علاوة على ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الاسبوع المنتهى، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لـ17.5% خلال أكتوبر 2018


تراجع معدل التضخم السنوى لشهر أكتوبر 2018، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث سجل 17.5% خلال أكتوبر الماضى مقابل 31.8% فى ذات الشهر من العام السابق.

 


ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.02% خلال الأسبوع المنتهى


ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 13733 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 703 نقطة.
 

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام الوزارة، بزيادة جذب الاستثمارات فى مجال البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، خلال الفترة المقبلة.

وأشار الملا، إلى استمرار الوزارة فى تنفيذ الإجراءات التى تسهم فى جذب الاستثمارات فى هذا المجال، وأنه من المخطط ضخ نحو 10 مليارات دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى الحالى 2018/ 2019، للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، لافتاً إلى أن الإقبال من جانب الشركات العالمية الكبرى يمثل رسالة واضحة على ثقة الشركات الأجنبية فى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، بفعل الإصلاحات التى تم تنفيذها، وأنه من المخطط تحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمارات البترولية خلال السنوات المقبلة، خاصة فى ضوء التوسع الجارى فى توقيع اتفاقيات البحث، وتنفيذ برامج تنمية الحقول والمشروعات الكبرى، لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وزير المالية: التصنيفات العالمية للاقتصاد المصرى تؤكد تصاعده وتخرس المشككين

قال محمد معيط، وزير المالية، إن التصنيفات العالمية بشأن الاقتصاد المصرى تؤكد أن النمو الاقتصادى فى تصاعد، بعد تعافيه وسيره فى الاتجاه الصحيح.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن التصنيفات العالمية الجيدة بشأن الاقتصاد المصرى، تساعد على تمويل المشروعات وزيادة الاستثمارات داخل الدولة بشكل كبير، نتيجة الاقتصاد القوى الذى نشهده فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر تسير بخطوات ثابتة فى ظل التحديات التى تواجه الدولة.
 

الإحصاء: انخفاض أسعار الفاكهة 8% خلال أكتوبر.. والجوافة الأكثر تراجعا


شهدت أسعار الفاكهة، تراجعاً خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث بلغت نسبة الانخفاض 8% عن شهر سبتمبر السابق له، إذ تراجعت أسعار الموز بنسبة 10.3%، كما انخفضت أسعار الجوافة بنسبة 37.6%.

وبحسب النشرة الشهرية لأسعار السلع الاستهلاكية لشهر أكتوبر 2018، الصادرة عن جهاز الإحصاء، تراجعت أسعار العنب بنسبة 2.6%.
 

البترول تحصل على 1.21 مليون متر من القابضة الكيماوية نظير المديونيات


كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على أن تحصل على أرض شركة المراجل البخارية، بمساحة 29 فدان نحو 121.8 ألف متر فى منيل شيحة، وتحصل على مليون متر فى أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس، مقابل مديونية اللشركات التابعة للقابضة الكيماوية، والتى تبلغ نحو 7 مليارات جنيه.

 
 

 


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