حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 10-11-2018

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 10-11-2018، حيث تصدرها تراجع معدل التضخم على أساس سنوى لـ 17.5% خلال أكتوبر المنتهى، علاوة على ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الاسبوع المنتهى، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لـ17.5% خلال أكتوبر 2018
تراجع معدل التضخم السنوى لشهر أكتوبر 2018، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث سجل 17.5% خلال أكتوبر الماضى مقابل 31.8% فى ذات الشهر من العام السابق.
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.02% خلال الأسبوع المنتهى
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 13733 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 703 نقطة.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام الوزارة، بزيادة جذب الاستثمارات فى مجال البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، خلال الفترة المقبلة.
وزير المالية: التصنيفات العالمية للاقتصاد المصرى تؤكد تصاعده وتخرس المشككين
قال محمد معيط، وزير المالية، إن التصنيفات العالمية بشأن الاقتصاد المصرى تؤكد أن النمو الاقتصادى فى تصاعد، بعد تعافيه وسيره فى الاتجاه الصحيح.
الإحصاء: انخفاض أسعار الفاكهة 8% خلال أكتوبر.. والجوافة الأكثر تراجعا
شهدت أسعار الفاكهة، تراجعاً خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث بلغت نسبة الانخفاض 8% عن شهر سبتمبر السابق له، إذ تراجعت أسعار الموز بنسبة 10.3%، كما انخفضت أسعار الجوافة بنسبة 37.6%.
البترول تحصل على 1.21 مليون متر من القابضة الكيماوية نظير المديونيات
كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على أن تحصل على أرض شركة المراجل البخارية، بمساحة 29 فدان نحو 121.8 ألف متر فى منيل شيحة، وتحصل على مليون متر فى أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس، مقابل مديونية اللشركات التابعة للقابضة الكيماوية، والتى تبلغ نحو 7 مليارات جنيه.
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