وزير المالية: التصنيفات العالمية للاقتصاد المصرى تؤكد تصاعده وتخرس المشككين

كتب ــ إبراهيم حسان

قال محمد معيط، وزير المالية، إن التصنيفات العالمية بشأن الاقتصاد المصرى تؤكد أن النمو الاقتصادى فى تصاعد، بعد تعافيه وسيره فى الاتجاه الصحيح.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن التصنيفات العالمية الجيدة بشأن الاقتصاد المصرى، تساعد على تمويل المشروعات وزيادة الاستثمارات داخل الدولة بشكل كبير، نتيجة الاقتصاد القوى الذى نشهده فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر تسير بخطوات ثابتة فى ظل التحديات التى تواجه الدولة.

وأوضح وزير المالية، أن الجهات العالمية عندما تصدر تقاريرها الإيجابية عن الاقتصاد المصرى لا يمكن التشكيك فيها من أى جهة أخرى، لأنها تخرس ألسنة المشككين والمستهدفين للدولة المصرية، وهذا يؤكد أن تقديرات الحكومة المصرية للأوضاع فى الفترة السابقة كانت تتسم بالدقة والشفافية، مضيفا أن الدين العام سيأخذ اتجاه نزولى فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تحسن الاقتصاد المصرى سيعود بالنفع على المواطن فى التعليم والصحة وخلافه من الخدمات الأخرى التى ستحسن مستوى معيشته.