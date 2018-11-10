البترول تحصل على 1.21 مليون متر من القابضة الكيماوية نظير المديونيات

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على أن تحصل على أرض شركة المراجل البخارية، بمساحة 29 فدان نحو 121.8 ألف متر فى منيل شيحة، وتحصل على مليون متر فى أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس، مقابل مديونية اللشركات التابعة للقابضة الكيماوية، والتى تبلغ نحو 7 مليارات جنيه.

وأضاف عماد الدين مصطفى ل" اليوم السابع" أن الشركة فى انتظار وصول التفويض من مجلس الوزراء للتوقيع على اتفاق حل الخلافات مع شركة الخلود حول شركة المراجل البخارية والذى بمقتضاه تحصل شركة الخلود وبنك فيصل الاسلامى على 89 مليون دولار، وسيتم التنازل عن كافة الخلافات، لافتا أن المبلغ سيتم استخدامه فى سداد مديونيات الشركة لدى بعض الجهات منها الضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية وغيرها.

وأشار أن أرض المراجل لم يتم تحديد سعرها بعد من قبل لجان التقييم، لافتا أن وزارة البترول اختارت أيضا الحصول على مليون متر فى شركة النصر للأسمدة بالسويس لإقامة مشروع عليها، وجارى تقييم الأرض أيضا.