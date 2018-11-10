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الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لـ17.5% خلال أكتوبر 2018

السبت، 10 نوفمبر 2018 08:39 ص
الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لـ17.5% خلال أكتوبر 2018 الجهاز المركزى للإحصاء
كتبت- هبة حسام
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تراجع معدل التضخم السنوى لشهر أكتوبر 2018، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث سجل 17.5% خلال أكتوبر الماضى مقابل 31.8% فى ذات الشهر من العام السابق.

 

يذكر أن معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2018، كان قد سجل 15.4%.

 

وعلى المستوى الشهرى، بلـغ الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة، بحسب بيان جهاز الإحصاء اليوم السبت، 311.2 نقطة لشهـر أكتوبر 2018، مسجـلاً ارتفاعاً قـــدره 2.8% عـن شهر سبتمبر 2018.

 

وأوضح الجهاز فى بيانه أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرى، والتى ترجع إلى ارتفاع أسعار مجمـوعة الخضروات بنسبة 13.2%، وقسم التعليم بنسبة 15.1%.


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