البترول تعلن ضخ 10 مليارات دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى الجديد

كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام الوزارة، بزيادة جذب الاستثمارات فى مجال البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، خلال الفترة المقبلة.

وأشار الملا، إلى استمرار الوزارة فى تنفيذ الإجراءات التى تسهم فى جذب الاستثمارات فى هذا المجال، وأنه من المخطط ضخ نحو 10 مليارات دولار استثمارات جديدة خلال العام المالى الحالى 2018/ 2019، للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، لافتاً إلى أن الإقبال من جانب الشركات العالمية الكبرى يمثل رسالة واضحة على ثقة الشركات الأجنبية فى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، بفعل الإصلاحات التى تم تنفيذها، وأنه من المخطط تحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمارات البترولية خلال السنوات المقبلة، خاصة فى ضوء التوسع الجارى فى توقيع اتفاقيات البحث، وتنفيذ برامج تنمية الحقول والمشروعات الكبرى، لإنتاج الغاز من المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأضاف الملا، أن زيادة الاستثمارات يمثل حجر الزاوية، لتنمية موارد مصر من البترول والغاز والمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية، وكذلك من المناطق الاستكشافية البكر التى تحظى باحتمالات واعدة مثل البحر الأحمر، وغرب البحر المتوسط.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك عدة محاور أساسية تعمل عليها الوزارة لتهيئة مناخ الاستثمار فى صناعة البترول والغاز، من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً، حيث يولى أهمية كبيرة لاتخاذ إجراءات غير تقليدية، والعمل بآليات جديدة للمساهمة في تحفيز وتشجيع الشركاء الأجانب علي الاستثمار في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط والمناطق البكر الجديدة التى لم تستكشف بعد، فى ظل تحديات العمل بتلك المناطق وعنصر المخاطرة، أو كونها مناطق جديدة تتطلب تحفيز المستثمرين على العمل فيها، مشيراً إلى تنفيذ مشروعات للمسح السيزمى، بمنطقتى البحر الأحمر وغرب المتوسط لجمع البيانات والمعلومات الدقيقة التى تسهم فى جذب الاستثمارات، لبدء النشاط البترولى، وطرح المزايدات، كما يتم العمل على إيجاد أفضل السبل، لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتنفيذها بوتيرة سريعة.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية فى مجال البحث عن البترول والغاز بأساليب غير تقليدية، باستخدام التكنولوجيا المتطورة، من خلال مشروع بوابة مصر الإلكترونية، لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، والتى تعمل الوزارة على تنفيذها، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، لافتاً إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة فى الترويج للفرص الاستثمارية، من خلال خريطة استثمارية رقمية للمناطق المطروحة، للبحث والاستكشاف، بما يسهم فى إتاحة المعلومات أمام الشركات العالمية عن الفرص الجاذبة للاستثمار.

وأكد الملا، استمرار الوزارة فى استراتيجيتها لطرح المزايدات العالمية، وعقد الاتفاقيات البترولية، مشيراُ إلى أنه تم إغلاق مزايدة هيئة البترول لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز فى 11 منطقة فى خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، وجارى حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة، مشيراً إلى أن تقييم العروض بالنسبة لمزايدة إيجاس سيبدأ نهاية الشهر الحالى، عقب إغلاق باب تلقى العروض في المزايدة العالمية لعام 2018، للبحث عن البترول والغاز فى 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وجارى الإعداد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز فى منطقة البحر الأحمر لأول مرة نهاية هذا العام، مع وضع هذه المنطقة على الخريطة الاستثمارية لصناعة البترول، لافتا إلى أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة ستسهم نتائجها في زيادة احتياطى وإنتاج البلاد من البترول والغاز.