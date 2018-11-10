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مقارنة بشهر سبتمبر الماضى...

الإحصاء: انخفاض أسعار الفاكهة 8% خلال أكتوبر.. والجوافة الأكثر تراجعا

السبت، 10 نوفمبر 2018 12:34 م
الإحصاء: انخفاض أسعار الفاكهة 8% خلال أكتوبر.. والجوافة الأكثر تراجعا فاكهة _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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شهدت أسعار الفاكهة، تراجعاً خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث بلغت نسبة الانخفاض 8% عن شهر سبتمبر السابق له، إذ تراجعت أسعار الموز بنسبة 10.3%، كما انخفضت أسعار الجوافة بنسبة 37.6%.

وبحسب النشرة الشهرية لأسعار السلع الاستهلاكية لشهر أكتوبر 2018، الصادرة عن جهاز الإحصاء، تراجعت أسعار العنب بنسبة 2.6%.

لم يقتصر التراجع الذى شهدته أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر أكتوبر الماضى على الفاكهة فقط، حيث انخفضت أسعار الأسماك أيضا، ولكن بشكل طفيف بلغت نسبته 0.8% للأسماك الطازجة والمجمدة.


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