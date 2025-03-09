محافظ سوهاج: الشهداء جادوا بأنفسهم ليظل الوطن نابضا بالحياة

سوهاج عمرو خلف

أكد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج فى بيان صحفى اليوم، أن يوم الشهيد هو يوم نُجدد فيه العهد على أن تبقى مصر قويةً بأبنائها، شامخةً بتضحياتهم، ماضيةً نحو المستقبل بفضل رجالها البواسل الذين يحمون أمنها وحدودها ، جاء ذلك على هامش أحياء ذكرى يوم الشهيد والذي نتذكر فية بكل فخر وإعتزاز شهدائنا الأبرار الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة فى ميادين الشرف والعطاء وضربوا أعظم الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل أن يبقى الوطن حرًّا أبيًّا مستقراً شامخًا ويحفروا ذكراهم العطرة فى سجلات العطاء الوطنى شاهدة على جلال تضحياتهم .

ووجه " سراج " التحية لكل شهيد ضحى بروحة ليظل الوطن نابضا بالحياة ، و لكل مصري يحمل راية البناء والتقدم وفاءً لتضحياتهم ، وأضاف "أننا اليوم، إذ نتذكر شهداءنا الأبرار، فإننا نجدد العهد على السير على دربهم، وبذل كل الجهد لحماية الوطن وصون مقدراته، والعمل من أجل وحدة الصف و تحقيق التنمية والرخاء لشعبنا العظيم .

و بعث محافظ سوهاج ببرقيات تهنئة ، بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد" ، كما عبر عن خالص الأمنيات الطيبة لأسر شهداء الوطن من الجيش و الشرطة من أبناء محافظة سوهاج بصفة خاصة وأبناء مصر بصفة عامة وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على الوفاء لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

