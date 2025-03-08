موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 رمضان فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

يتساءل الكثير من المواطنين فى محافظة المنوفية، عن مواعيد أذان اليوم الجمعة، ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار اليوم السبت 8-3-2025 .

وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 2025، فى محافظة المنوفية، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

وكشفت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2025 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار فى محافظة المنوفية.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام اليوم فى المنوفية تصل إلى 13 ساعة و12دقيقة، ليؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة 5:59 مساءً.

مواقيت الصلاة فى المنوفية اليوم 8 مارس 2025

موعد صلاة الفجر 4:47 صباحا

موعد الشروق6:14صباحا

-موعد صلاة الظهر 12:06 ظهرًا.

-موعد صلاة العصر 3:28عصرًا.

-موعد صلاة المغرب 5:59مساءً.

-موعد صلاة 7:17مساءً.



