أخبار × 24 ساعة.. النقل تناشد المشاركة فى التوعية ضد رشق القطارات بالحجارة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية ضد رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

تعرف على تفاصيل أعمال تطوير منظومة الرى والصرف فى واحة سيوة

الإمام الأكبر: أبعث نداءً لمسلمي العالم أن يُؤثِروا اتحادهم ويجمعوا كلمتهم

وزير الصحة ينعي مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية: كان نموذجا مشرفا

وزير الكهرباء: تركيب عدادات كودية لأكشاك التوزيع للسيطرة على الفقد بالمحافظات

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

‫الزراعة: الانتهاء من جاهزية المتحف الزراعى استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيع

وزير العمل: قانون العمل الجديد يمد مظلة الحماية للعاملين في اقتصاد المنصات

جامعة حلوان خلال أسبوع.. دورات تدريبية للطلاب ولقاءات مع سفارة قطر لجذب الوافدين

وزير التعليم العالي: إصدار شهادات المعاهد بشكل مميكن لحمايتها من التزوير

وزيرة البيئة تبحث مع نائب وزير البيئة الألماني آخر مستجدات تمويل إطار التنوع البيولوجي العالمي