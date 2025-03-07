اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الصحة ينعي مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية: كان نموذجا مشرفا

الجمعة، 07 مارس 2025 07:03 م
وزير الصحة ينعي مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية: كان نموذجا مشرفا الدكتور أسامة عبدالله مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية

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نعى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أسامة عبدالله مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الدكتور أسامة عبدالله، كان نموذجاً مشرفاً في خدمة القطاع الصحي، وأسهم كثيراً في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في كل موقع عمل فيه، ولم يدخر جهدا في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

كان الدكتور أسامة عبدالله، قد توفي صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، تحت رعاية طبية مركزة، إلى أن توفاه الله.







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وزير الصحه

الصحه

مدير مديريه الشئون الصحيه

الخدمات الطبية



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