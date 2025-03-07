تعرف على تفاصيل أعمال تطوير منظومة الرى والصرف فى واحة سيوة

كتبت أسماء نصار

‎تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودًا كبيرة للانتهاء من تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة و تخفيض مناسيب المياه فى بركة سيوة وصولاً للمناسيب الآمنة، والبدء فى المرحلة الثالثة من أعمال المشروع والتى تستهدف خفض مناسيب المياه فى بركة بهي الدين بواحة سيوة.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

‎1- استمرار متابعة كافة الاجراءات والأعمال الجارى تنفيذها بالواحة وقراءة مناسيب المياه، وتفعيل الاعتماد على منظومة التليمترى في متابعة المناسيب بالواحة.

‎2- استكمال خطة غلق الآبار السطحية العشوائية والتى تقوم بالسحب الجائر للمياه الجوفية ، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق أى آبار مخالفة جديدة .

‎3- مواصلة إجراءات تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث لترشيد استخدام المياه .

‎4- أعمال التطوير تمكن من إستعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة.

‎5- إسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية .

‎6- تم الإنتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي 5 من المصارف الزراعية المؤدية لبركة سيوة ونقلها إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير التي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .

‎7- الإنتهاء من حفر 12 بئر عميق لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية ، وفي المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر .

‎8- تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم 4 جسور حول بركة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن إرتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة .

‎9- إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي لتتكامل مع ما تم تنفيذه ببركة سيوة بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

