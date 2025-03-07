اليوم السابع
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‫الزراعة: الانتهاء من جاهزية المتحف الزراعى استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيع

الجمعة، 07 مارس 2025 02:45 م
‫الزراعة: الانتهاء من جاهزية المتحف الزراعى استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيع المتحف الزراعي
كتب: أسماء نصار

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أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي عن قرب انتهاء أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادا إلى استقبال معرض زهور الربيع في الثانى عشر من أبريل القادم، حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شاملة للبنية الأساسية بالمتحف الزراعي، مقر إقامة المعرض.

وأضاف عزوز أنه تم تجديد جميع الأرصفة وشبكة الطرق الداخلية للمتحف بالإنترلوك ولأول مرة بمساحات كبيرة حتى تسهل دخول وخروج العارضين والزائرين مشيرا إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع أعمال التطوير بالمتحف والاستعدادات لتنظيم المعرض من أجل عودته لسابق عهده ويكون الملتقى الكبير لجميع منتجى ومصدري نباتات الزينة والزهور ووضعه على خريطة المعارض الدولية.

كما أن اللجنة المنظمة تواصل استقبال طلبات العارضين الراغبين الاشتراك في معرض زهور الربيع ال 92 من منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث.







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وزير الزراعة

نباتات الزينة

زهور الربيع

متحف الزراعة



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