اليوم السابع
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وزير التعليم العالي: إصدار شهادات المعاهد بشكل مميكن لحمايتها من التزوير

الجمعة، 07 مارس 2025 10:58 ص
وزير التعليم العالي: إصدار شهادات المعاهد بشكل مميكن لحمايتها من التزوير الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى أهمية إصدار المعاهد للشهادات بشكل مميكن، بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وضمان أمن الوثائق الرسمية، وحمايتها من التزوير.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية دمج الطلاب بالمعاهد في منظومة التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث؛ بهدف توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم، موجهًا بتشكيل لجنة مختصة لتنفيذ هذا الموضوع بالشكل الأمثل.

وكان قد ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد،  بحضور الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بتشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاهد الجديد، وهنأ المجلس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معبرًا عن ثقته في أن المجلس سيواصل العمل الجاد لتطوير وتحسين منظومة التعليم داخل المعاهد، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

 







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