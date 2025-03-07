بعد التمر.. فوائد بدء وجبة الإفطار بتناول الشوربة

كتبت مروة هريدى

يعشق معظمنا البدء بتناول وجبة الإفطار بعد صيام ساعات طويلة بتناول الشوربة بمختلف أنواعها خاصة الشوربات المفيدة مثل شوربة الدجاج والخضراوات والطماطم وغيرها والتي تقدم فوائد صحية للجسم وتمده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها لتعويض ما فقده خلال ساعات الصيام، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

تعد الشوربة مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى التي تعد ضرورية للجسم وخاصة خلال شهر رمضان، لتعويض ما فقده الجسم طوال ساعات الصيام.

فيما يلى.. فوائد تناول الشوربة الصحية على مائدة الإفطار في رمضان:

تمنحك الدفء، خاصة أننا في فصل الشتاء ونشعر بالبرودة أكثر أثناء الصيام، وبمجرد تناول الشوربة على الإفطار تمنحنا الدفء اللازم وذلك بعد الإفطار على التمر، حيث ترفع الشوربة درجة حرارة المعدة بعد يوم طويل، كما تساعد في الوقاية من الانتفاخ أو المغص.

الشوربة تمنح الجسم الترطيب الكافى، فهى غنية بالسوائل والماء الذي يجدد الجسم والبشرة .

الحصول على الفيتامينات والمعادن، فالشوربة من الأطباق الصحية خاصة إذا كانت مكوناتها غنية بالعناصر الغذائية مثل شوربة الدجاج والخضراوات وتم إعدادها بطريقة صحية، حيث تساعد في الحفاظ على كل ما تحتويه من قيمة غذائية من فيتامينات ومعادن وبروتينات.

الحصول على الألياف الطبيعية، حيث أن الشوربة غنية بالألياف الصحية مثل الخضراوات والبقوليات والتي تساعد على تنظيم وظيفة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ والإمساك.

الشوربة أيضًا طعام سهل وسلس البلع لذلك فإن بدء وجبة الإفطار عليه لا يشكل ثقلًا على المعدة.

تمنحنا الشوربة الشعور بالشبع والامتلاء، ما يسمح لنا بالسيطرة على ما يتم تناوله من طاعم دون إفراط قد يسبب بدوره مشاكل في الهضم.