فوائد صحية لتناول الخيار في رمضان.. هينظم السكر ويعزز الرطوبة

كتبت رانيا عامر

الخيار له خصائص متعددة منها احتوائه على كمية جيدة من الماء، قد يساعد تناول الخيار في خفض نسبة السكر في الدم ومنع الإمساك ويساهم في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى مساهمته في عملية ترطيب الجسم ، خلال شهر رمضان ، ويعد تناول الخيار بقشره من ضمن فوائده الصحية .

واختلفت آراء الباحثين حول توصيف الخيار علي انه من ضم الخضراوات أو الفواكه ، لكنهم اتفقوا حول احتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة ، بالإضافة إلى بعض المركبات النباتية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في علاج بعض الحالات المرضية ، وذلك وفقا لما نشره موقع healthline.

الفوائد الصحية لتناول الخيار 1 .يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الخيار منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة. 2.يحتوي على مضادات الأكسدة مضادات الأكسدة هي جزيئات تمنع الأكسدة ، وهو تفاعل كيميائي يشكل ذرات عالية التفاعل مع إلكترونات غير مقترنة تعرف بالجذور الحرة. 3.يعزز الترطيب الماء ضروري لوظيفة جسمك ، حيث يلعب العديد من الأدوار المهمة 4.قد يساعد في إنقاص الوزن يمكن أن يساعدك الخيار على إنقاص الوزن بعدة طرق مختلفة.يمكن أن يضيف الخيار نضارة ونكهة للسلطات والسندويشات والأطباق الجانبية ويمكن استخدامه أيضًا كبديل لبدائل ذات سعرات حرارية أعلى. 5.قد يخفض نسبة السكر في الدم وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الخيار قد يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ومنع بعض مضاعفات مرض السكري. 6. يعزز انتظام حركة الامعاء قد يساعد تناول الخيار في دعم حركات الأمعاء المنتظمة.يعتبر الجفاف أحد عوامل الخطر الرئيسية للإمساك ، حيث يمكن أن يغير توازن الماء ويجعل مرور البراز صعبًا ، الخيار غني بالمياه ويعزز الترطيب. يمكن أن يحسن الحفاظ على رطوبة الجسم من تناسق البراز ويمنع الإمساك ويساعد في الحفاظ على الانتظام .