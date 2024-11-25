أنواع شوربة صحية للتدفئة وتقوية المناعة مع انخفاض درجات الحرارة

كتبت مروة محمود الياس

حالة الطقس اليوم تعد مؤشرا لانخفاض درجة الحرارة التدريجى المتوقع خلال الأيام المقبلة، وصولا لأجواء الشتاء ، ومع هذا الإنخفاض في درجة الحرارة لابد وأن تدعم صحتك ومناعتك لمقاومة نزلات البرد والانفلونزا، سواء في النظام الغذائي الذي تتبعه الذي يجب أن يكون صحيا للغاية، أو خلال ممارساتك اليومية الصحية لتدعيم مناعتك.

النظام الغذائي يتحكم بشكل كبير في مدى شعورك بالدفء وعدم شعورك ببرودة الأطراف، كلما شعرت بالدفء كلما كنت أكثر استرخاء واطمئنانا، وقدرة على القيام بالمجهود والأنشطة اليومية المطلوبة.

وفقا لتقارير نشرت في موقعي هيلث و salat فإن الشوربة أو الحساء أحد أهم الخيارات المفيدة أثناء فصل الشتاء، التي يمكن أن يكون لها الكثير من الفوائد أكثر من كونها مشروب للتدفئة.

فوائد الشوربة لدعم المناعة



ـ الشوربة تحتوي على البروتين المعزز لدعم عضلاتك وبناء جسمك.

ـ أغلب أنواع الشوربات تحتوي على فيتامين د والزنك المعزز للمناعة خلال فصل الشتاء.

ـ الشوربات سريعة الهضم وبسيطة على المعدة.

ـ تحتوي على البروبايوتك مما يعزز من سلامة الأمعاء والمعدة وحركية الهضم.

ـ الشوربة مليئة بالفيتامينات تعمل على تنظيم الهرمونات ومكافحة العدوى.

ـ الشوربة تحتوي على مضادات أكسدة صحية تعمل على تخفيف التهابات الجسم والتئام الجروح.

ـ الشوربة تحتوي على الكثير من المغذيات التي تدعم صحة العظام والعضلات والأعصاب.

ـ الشوربة تحتوي على البيتاكاروتين المدعم لصحة الجسم.

ـ الشوربة أفضل طعام لالتهابات الحلق ومشكلات الانفلونزا والبرد.

ـ الشوربة طعام سهل الهضم وسهل التحضير وكثير المغذيات والفيتامينات.



ـ الشوربة سريعة المفعول في التدفئة وتقوية الجسم والشعور بالطاقة خاصة إذا وضعت لها بعض التوابل الصحية كالقرفة.

أفضل وأهم الشوربات التي يمكن الاعتماد عليها لتعزيز المناعة:



ـ شوربة الدجاج مع القليل من قطرات الليمون والقرفة تعزز المناعة وقوة الجسم والعضلات.

ـ شوربة العظم التي تعزز قوة الجسم والأعصاب وتشعرك بالدفء لفترة طويلة فضلا عن أنها مضادة للأكسدة.

ـ شوربة الخضار الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والمغذيات ومضادات الأكسدة وخفيفة على المعدة وتشعرك بالدفء السريع.

ـ شوربة العدس الغنية بالبروتين والتي تحسن من قوة الجسم ونشاطه وعضلاته وتعزز من طاقة الجسم.

ـ شوربة طماطم التي تحتوي على اللوتين الهام لصحة الجسم وأعصابه وتعزيز صحة الأمعاء وتقوية المناعة.