اليوم السابع
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نيويورك تايمز تبرز موافقة الدول العربية على خطة مصر بشأن قطاع غزة

الأربعاء، 05 مارس 2025 01:10 م
نيويورك تايمز تبرز موافقة الدول العربية على خطة مصر بشأن قطاع غزة القمة العربية
نيويورك (أ ش أ)

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أبرزت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رد الدول العربية على اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بطرد الفلسطينيين من غزة وتحويلها إلى وجهة سياحية بحرية، من خلال تقديم رؤيتهم الخاصة، والتى تدعو إلى الإبقاء على السكان فى القطاع، وإعادة إعماره ودمجه فى دولة فلسطينية مستقبلية ولكن دون مشاركة حماس فى الحكومة.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن ملامح المقترح العربي ظهرت خلال قمة طارئة عقدت في القاهرة، حيث وافقت الدول العربية على خطة مصرية لإنفاق 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة دون أن تشمل تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وأضافت أن القادة العرب بدأوا في وضع رؤيتهم الخاصة للفلسطينيين في القطاع، في محاولة لمواجهة دعوة ترامب لـ"تطهير" غزة.. قائلة : إن هذا التحرك يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على القادة العرب لوضع خطة عملية لإعادة إعمار غزة وتأمينها وإدارتها، وسط حالة من التوتر بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن إحدى القضايا الأكثر تعقيدًا هي مسألة نزع سلاح حماس، التي لا تزال القوة العسكرية الأبرز في غزة بعد 15 شهرًا من الحرب.







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