الرغبة فى مضغ الثلج قد يكون علامة على أنيميا نقص الحديد

كتبت فاطمة خليل

هل تحب مضغ الثلج باستمرار؟.. اذا كانت إجابتك بنعم فقد يكون هذا علامة تحذيرية على نقص الحديد، تندرج هذه الحالة تحت اضطراب بيكا، وهو اضطراب يسبب الرغبة الشديدة في تناول أشياء غير غذائية. تشمل الأعراض الأخرى التعب، والبشرة الشاحبة، والأظافر الهشة، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

يلعب الحديد هذا المعدن الأساسي دورًا رئيسيًا في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسئول عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، عندما تنخفض مستويات الحديد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقر الدم، وهي حالة تؤثر على مستويات الطاقة والصحة العامة.تعتبر الرغبة الشديدة في مضغ الثلج، وهي حالة تُعرف باسم باجوفاجيا، من العلامات غير المعتادة والشائعة لنقص الحديد.

يندرج هذا تحت اضطراب أوسع يسمى اضطراب بيكا، حيث يشعر الناس بالحاجة إلى تناول مواد غير غذائية مثل الطين أو الطباشير أو الورق أو حتى الشعر.

في حين أن بيكا أكثر شيوعًا عند الأطفال، تشير الأبحاث من المكتبة الأمريكية للطب إلى أنها يمكن أن تؤثر أيضًا على البالغين، وخاصة أولئك الذين يعانون من نقص الحديد - حتى لو لم يصابوا بفقر الدم الكامل.

علامات أخرى لنقص الحديد

التعب هو أكثر أعراض نقص الحديد شهرة، ولكن هناك العديد من المؤشرات الأخرى، بما في ذلك:

شحوب الجلد

الدوخة أو الصداع

برودة اليدين والقدمين

هشاشة الشعر والأظافر

ضيق التنفس

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض إلى جانب الرغبة الشديدة غير العادية في تناول الثلج أو غيره من المواد غير الغذائية، فقد يكون الوقت قد حان للتحقق من مستويات الحديد لديك.

مخاطر تناول المواد غير الغذائية

قد يبدو مضغ الثلج غير ضار، ولكن يمكن أن يؤدي اضطراب بيكا إلى مخاطر صحية خطيرة تناول مواد مثل التراب أو الطباشير أو الورق قد يسبب:

مشاكل في الجهاز الهضمي - آلام في المعدة أو انتفاخ البطن أو الإمساك

انسدادات معوية - يمكن أن تتعطل المواد غير الغذائية في الجهاز الهضمي

التسمم - يمكن أن يؤدي تناول المواد الضارة إلى الغثيان أو الإسهال أو ردود الفعل السامة

إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يعاني من الرغبة الشديدة المستمرة في تناول مواد غير غذائية، فإن طلب المشورة الطبية أمر ضروري لتحديد أي مشاكل صحية أساسية.

ما الذي يسبب مرض بيكا؟

إن السبب الدقيق لمرض أكل الطعام غير الصحي لدى الأفراد الذين يعانون من نقص الحديد لا يزال غير واضح، ومع ذلك، يلاحظ أن بيكا يمكن أن ترتبط أيضًا بما يلي:

نقص العناصر الغذائية الأخرى - نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية

مشاكل الصحة العقلية - الإجهاد أو القلق أو اضطراب الوسواس القهري

اضطرابات النمو - في بعض الحالات، ترتبط بيكا بالتوحد أو حالات أخرى

ينصح الأطباء بأنه إذا استمرت الرغبة الشديدة في تناول الثلج أو المواد غير الغذائية، فإن التقييم الطبي ضروري. قد يساعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) في الحالات التي ترتبط فيها بيكا بحالات نفسية.

كيفية تحسين مستويات الحديد لديك

إذا تم تأكيد نقص الحديد، فإن زيادة تناول الحديد من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية يمكن أن يساعد. تشمل المصادر الجيدة للحديد:

-اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية

-الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب

-البقوليات والفاصوليا والعدس

-المكسرات والبذور

-الحبوب المدعمة بالحديد

يمكن أن يساعد إقران الأطعمة الغنية بالحديد بمصادر فيتامين سي، مثل الحمضيات، في تعزيز الامتصاص.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

إذا وجدت نفسك تشتهي الثلج باستمرار أو غيره من الأطعمة غير الغذائية، فمن الأفضل استشارة الطبيب. يمكن أن يحدد اختبار دم بسيط ما إذا كنت تعاني من نقص الحديد، ويمكن أن يمنع العلاج المبكر مشاكل صحية أكثر خطورة.