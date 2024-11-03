ارتفاع مستويات الهيموجلوبين.. هذا ما قد يعنيه لجسمك

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن تؤدي مستويات الهيموجلوبين المرتفعة باستمرار، إلى مخاطر صحية مثل جلطات الدم والنوبات القلبية، ما يشير غالبًا إلى مشاكل أساسية تتطلب العلاج في الوقت المناسب، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

ارتفاع نسبة الهيموجلوبين غالبًا ما يكون مؤشرًا على أن جسمك يحاول التعويض عن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، وفي حين أن الزيادة المؤقتة قد لا تكون مثيرة للقلق، فإن المستويات المرتفعة المستمرة قد تشير إلى وجود حالات صحية كامنة.

أسباب ارتفاع نسبة الهيموجلوبين في الدم

يمكن أن تتطور كثرة الكريات الحمر نتيجة لمجموعة من العوامل، فالعيش في المرتفعات، حيث تكون مستويات الأكسجين أقل، يدفع الجسم إلى إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء لالتقاط الأكسجين المتاح، ما قد يزيد من الهيموجلوبين، والتدخين هو سبب شائع آخر، حيث إنه يدخل أول أكسيد الكربون إلى الدم، ما يؤدي إلى خفض مستويات الأكسجين ويدفع الجسم إلى الاستجابة بإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء.

يمكن لبعض الحالات الطبية، مثل أمراض نخاع العظام، واضطرابات الكلى، وبعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة أو الزوائد اللحمية، أن تساهم أيضًا في ارتفاع الهيموجلوبين باستمرار.

ويلاحظ في بعض الحالات، يمكن للجفاف أن يرفع مستويات الهيموجلوبين بشكل خاطئ لأنه يقلل من حجم البلازما، ما يجعل تركيز خلايا الدم الحمراء يبدو أعلى مما هو عليه في الواقع.

أعراض كثرة الكريات الحمر

غالبًا ما تكون أعراض كثرة الكريات الحمر غامضة، ما يجعل من الصعب تشخيصها دون إجراء فحوصات دم محددة قد يعاني الأفراد من التعب والدوار والضعف العام.

تشمل الأعراض الأخرى عدم وضوح الرؤية، وطنين الأذن، والصداع العرضي غالبًا ما تُعزى هذه العلامات غير المحددة إلى حالات أخرى، لذا فإن الوعي بالأعراض والأسباب الكامنة المحتملة أمر بالغ الأهمية.

نقص الأكسجين، أو انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، هو المحرك الأساسي لارتفاع الهيموجلوبين. و "عندما تكون مستويات الأكسجين منخفضة لفترة طويلة، يحاول الجسم التعويض عن طريق إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة مستويات الهيموجلوبين".

يمكن أن يؤدي نقص الأكسجين المزمن، وخاصة بسبب التدخين أو التعرض الطويل الأمد للمرتفعات، إلى استمرار كثرة الكريات الحمر إذا تُرك دون علاج.



بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تسبب كثرة الكريات الحمر أيضًا فقدانًا غير متوقع للوزن، أو اليرقان، أو اصفرار الجلد والعينين (تغير لون الصلبة)، مما يشير إلى إصابة الكبد أو مشكلة أكثر جهازية.

المخاطر المرتبطة بارتفاع الهيموجلوبين

إن الدم السميك الناتج عن كثرة الكريات الحمر يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة، بما في ذلك جلطات الدم، والتي يمكن أن تؤدي إلى تجلط الأوردة العميقة (DVT) والانسداد الرئوي. كما تزداد احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بسبب انسداد تدفق الدم. و "تأثير كثرة الكريات الحمر على تدفق الدم لا ينبغي الاستهانة به. فعندما يصبح الدم سميكًا، فإنه يبطئ الدورة الدموية، مما يزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية".

العلاج

يركز علاج كثرة الكريات الحمر عمومًا على تقليل تركيز الهيموجلوبين في الدم. ومن الأساليب الشائعة والفعالة في هذا الصدد عملية سحب الدم من الجسم على فترات منتظمة لتقليل عدد خلايا الدم الحمراء. وتشبه هذه العملية إلى حد ما التبرع بالدم وتساعد في تقليل سمك الدم، وبالتالي التخفيف من خطر التجلط والمضاعفات الأخرى.

قد يتم وصف علاجات إضافية اعتمادًا على السبب. على سبيل المثال، قد يحتاج المدخنون إلى الإقلاع عن التدخين لمنع المزيد من نقص الأكسجين. وبالمثل، قد يفكر الأفراد الذين يعيشون في مناطق مرتفعة في تغيير نمط حياتهم أو تناول مكملات الأكسجين، خاصة إذا كانوا يعانون من الأعراض بشكل متكرر.

الوقاية

تعتمد الوقاية من ارتفاع مستويات الهيموجلوبين على معالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك، يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة، وخاصة إذا كنت معرضًا للخطر، في الكشف عن كثرة الكريات الحمر في وقت مبكر وتخفيف آثارها، ينصح الدكتور بيرزادا، "بالبقاء على دراية بمستويات الأكسجين في جسمك واتخاذ إجراءات ضد عوامل نمط الحياة مثل التدخين يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين ضمن نطاق آمن".