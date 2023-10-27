خمول وضيق تنفس.. علامات تدل على نقص الحديد بالجسم

عناصر غذائية غنية بالحديد :

تشمل علامات نقص الحديد الشعور بالتعب والخمول والضعف، قد تشعر بضيق في التنفس، أو تشعر بالدوار، نقص الحديد يمكن أن يجعلك تكافح من أجل التركيز وتذكر الأشياء، قد يكون أداؤك سيئًا في المدرسة أو العمل وقد تصاب بالعدوى.

يأتي الحديد الموجود في طعامنا في شكلين: حديد الهيم والحديد غير الهيم.

فيمتص الجسم حديد الهيم بشكل أفضل من الحديد غير الهيم، وفقًا لإحدى الدراسات، ويوجد الهيم في لحوم الحيوانات مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.