شحوب الجلد المفاجئ.. ما هو وما أهم الأسباب؟

كتبت نهير عبد النبى

يعد شحوب البشرة أمرًا طبيعيًا بالنسبة لبعض الأشخاص ويصف ببساطة لون بشرتهم، ومع ذلك عندما يصبح الجلد شاحبًا فجأة ، فغالبًا ما يكون ذلك علامة على وجود حالة صحية أساسية تسمى البشرة الشاحبة غير الصحية.وحسب ما ذكره موقع verywellhealthيمكن أن يؤثر الشحوب المفاجئ أو غير المعتاد على الأشخاص الذين يعانون من أي لون للجلد ويجعل الجلد يبدو أفتح من المعتاد.

غالبًا ما يمكن الخلط بين الشحوب وفقدان الصبغة ، لكن الاثنين ليسا واحدًا. الشحوب في هذا السياق ليس له أي صلة بالميلانين ، الصبغة التي تعطي لون البشرة.

غالبًا ما يكون الشحوب أكثر وضوحًا (ويقتصر على) الوجه ، ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تبييض فراش الظفر والنخيل والأغشية المخاطية في الفم والعينين والشفتين واللثة واللسان.

ما الذي يسبب شحوب البشرة؟

من الناحية الفسيولوجية ، يحدث الشحوب المفاجئ بسبب نقص إمدادات الدم الكافية للجلد أو بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، و يمكن أن يؤدي عدد من الحالات المختلفة إلى حدوث ذلك.

تشمل الأسباب الشائعة للشحوب المفاجئ وغير المعتاد ما يلي:

1: إغماء وعائي مبهمي

يمكن أن يحدث الإغماء الوعائي المبهمي عندما يتفاعل جسمك بقوة مع محفز مثل الخوف أو التعرض للحرارة أو الضيق العاطفي وهو أن معدل ضربات القلب وضغط الدم ينخفضان ، مما يؤدي إلى الإغماء الجلد الشاحب المفاجئ هو عرض شائع للإغماء الوعائي المبهمي.

تشمل الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الإغماء الوعائي المبهمي لدى بعض الأشخاص ما يلي :

-الاضطراب العاطفي

-القلق

-الخوف

-الجفاف

-التعرض المفرط للحرارة

-سعال شديد

تشمل أعراض الإغماء الوعائي المبهمي ما يلي:

-إغماء

-غثيان

-الشعور بالدوار أو الدوار

-رؤية ضبابية

يختلف علاج الإغماء الوعائي المبهمي تبعًا للشدة والسبب الأساسي نادرًا ما يعاني بعض الأشخاص من نوبة ، في حين أن البعض الآخر قد يكون عرضة لنوبات الإغماء عادةً ما يتضمن العلاج الفوري الاستلقاء مع رفع قدميك للمساعدة في استعادة تدفق الدم إلى الدماغ.

تشمل العلاجات الممكنة للإغماء الوعائي المبهمي ما يلي :

-التوقف عن تناول الأدوية التي قد تخفض ضغط الدم

-ارتداء الجوارب الضاغطة أو مشدات البطن

-مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) للمساعدة في تخفيف استجابة الجهاز العصبي

-أدوية لزيادة ضغط الدم

-الستيرويدات القشرية للحفاظ على ارتفاع مستويات السوائل والصوديوم

2:نقص سكر الدم

يشير نقص السكر في الدم إلى انخفاض نسبة السكر في الدم تختلف أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم من شخص لآخر ، وغالبًا ما تصيب مرضى السكري يمكن أن تكون الأعراض خفيفة إلى معتدلة أو شديدة ، وعادة ما تظهر فجأة.

بخلاف الشحوب ، يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

-التعرق المفرط

-جوع

-الصداع

-رؤية مشوشة

-الشعور بالدوار ، أو الدوخة ، أو الارتباك ، أو الارتباك

-العصبية أو التهيج

-ضعف

-صعوبة في التركيز

-ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة ( عدم انتظام ضربات القلب )

-عدم القدرة على الأكل أو الشرب

-النوبات

-فقدان الوعي

3:فقر دم

فقر الدم هو حالة تتطور عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين إلى حيث يحتاج إلى الذهاب. هناك أسباب عديدة لفقر الدم:

-سوء التغذية : عدم وجود ما يكفي من فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم.

-اضطرابات الدم: يمكن لبعض اضطرابات الدم الموروثة أن تسبب فقر الدم ، مثل فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا .

-الحالات المزمنة: يمكن أن تؤدي بعض الحالات المزمنة مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وقصور الغدة الدرقية وأمراض الكلى المتقدمة والذئبة إلى فقر الدم .

-فقدان الدم: في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي فقدان الدم بسبب القرحة أو البواسير أو التهاب المعدة إلى فقر الدم.

-نقص الحديد: يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى شكل معين من فقر الدم يعرف باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد . يمكن أن يحدث بسبب نقص الحديد في نظامك الغذائي ، أو فقدان الدم ، أو الحاجة إلى الحديد أكثر من المعتاد ، مثل أثناء الحمل.

4:الإنتان

عندما تنتشر عدوى بكتيرية (مثل عدوى المسالك البولية أو جرح جراحي ) إلى مجرى الدم ، يمكن أن تسبب تفاعلًا جهازيًا يعرف باسم تعفن الدم. يمكن أن يتطور هذا أحيانًا إلى صدمة إنتانية ، وهي حالة طارئة تهدد الحياة.

بالإضافة إلى الشحوب ، يمكن أن تشمل أعراض الإنتان ما يلي:

-ضغط دم منخفض

-ضعف

-ارتباك

-حمى

غالبًا ما تكون أدوية المضادات الحيوية الوريدية ، التي تعطى في المستشفى ، ضرورية لوقف عدوى خطيرة في مجرى الدم ويمكن أيضًا إعطاء السوائل الوريدية ، وكذلك الأدوية التي ترفع ضغط الدم.

5:تغيرات ضغط الدم

يمكن أن تؤدي التغيرات في ضغط الدم إلى شحوب الجلد ضغط الدم هو معدل القوة التي يضخ بها قلبك الدم في جميع أنحاء جهاز الدورة الدموية يمكن أن تحدث التغيرات في ضغط الدم على مدار اليوم دون التسبب في مشاكل ومع ذلك ، عندما يرتفع ضغط الدم أو ينخفض بشكل ملحوظ ، يمكن أن يشير ذلك إلى مشكلة صحية.