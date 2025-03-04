هيئة الأنفاق تكشف نسب تنفيذ محطة السادات بخط مونوريل 6 أكتوبر

كتب سيد الخلفاوى

كشفت الهيئة القومية للأنفاق نسب تنفيذ محطة السادات إحدى محطات مونوريل غرب النيل، حيث نشرت الهيئة مقطع فيديو يوضح نسب التنفيذ والتى ظهرت بشكل متقدم.

ويمتد خط مونوريل غرب النيل من مدينة السادس من أكتوبر إلى محطة وادي النيل في المهندسين بطول 43.8 كم، وعدد المحطات 13 محطة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية: 500 ألف راكب يوميًا، ويتم تنفيذ ورشة الصيانة والعمرات في أكتوبر الجديدة على مساحة 76 فدانًا.

ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.، حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.