شاهد مسار مونوريل 6 أكتوبر ونسب التنفيذ.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

ينتظر الكثير تشغيل مونوريل 6 أكتوبر - مونوريل غرب النيل - والذى يربط بين مدينة 6 أكتوبر ومناطق أكتوبر الجديدة ومدينة الشيخ زايد والمهندسين، ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل، كما سيتبادل الخدمة أيضا مع الخط الأول للقطار السريع.

ويبلغ طول مشروع مونوريل غرب النيل 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/ غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

والمونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.



المسار



المشروع يعمل على تقليل الازدحام



محطات المونوريل



مسار المشروع على محور 26 يوليو