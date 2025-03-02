5 علامات تشير إلى حاجة جسمك للتطهير وإزالة السموم

كتبت مروة هريدى

يؤدي التعرض اليومي للتلوث والإجهاد والأطعمة غير الصحية والعادات السيئة في نمط الحياة إلى تراكم السموم في الجسم، مما يؤثر على الصحة العامة وهناك طرق معينة قد يطلب بها جسمك المساعدة لإزالة السموم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو إزالة السموم من الجسم؟

إزالة السموم هي عملية تحويل وإزالة الجزيئات السامة من الجسم، ويتم تصنيف هذه السموم إلى سموم داخلية، تنتج كمنتجات ثانوية لعملية التمثيل الغذائي المنتظم، وسموم خارجية، تدخل الجسم من مصادر خارجية من خلال الأكل أو الشرب أو التنفس أو امتصاص الجلد.

ويمكن لجسمك أن يتخلص من السموم بشكل طبيعي يتخلص الجسم من السموم بشكل طبيعي من خلال أعضاء متعددة بما في ذلك الكلى والكبد والجلد والرئتين عن طريق التبول والإخراج والتعرق والتنفس، ومع ذلك، فإن فاعلية نظام إزالة السموم الطبيعي هذا تختلف بناءً على نمط حياة الفرد والبيئة والجينات والنظام الغذائي والحالة الصحية الحالية.

فيما يلى.. 5 علامات تحذيرية رئيسية تشير إلى الحاجة إلى إزالة السموم من الجسم:

التعب المستمر، والذي يرتبط غالبًا بوجود خلل في الغدة الكظرية، وقد يشير إلى زيادة في السموم، وقد يحدث خلل المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة، بسبب تراكم السموم في الأنسجة.

وتشير الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة المصنعة، إلى اختلال التوازن الهرموني الناجم عن تراكم السموم، كما يمكن أن تشير رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم إلى ارتفاع مستويات السموم في الجسم.

تشير مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والغازات والإمساك، إلى الحاجة إلى تحسين النظام الغذائي، ويمكن أن تشير مشاكل النوم، المرتبطة غالبًا باختلال توازن الكورتيزول، إلى تراكم السموم التي تؤثر على الأنظمة الهرمونية.

قد يشير الصداع المتكرر إلى مستويات عالية من السموم في الدماغ، وخاصة من مواد مثل الأسبارتام والجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG).

يشير ظهور البثور الجلدية عندما يصبح الكبد مثقلًا بالسموم، مما يجبر الجلد على المساعدة في التخلص منها.

كيفية إزالة السموم من الجسم؟

يدعم النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على مصادر طبيعية للعناصر الغذائية الأساسية نظام إزالة السموم في الجسم، ويشمل ذلك كميات كافية من البروتينات والكربوهيدرات والفواكه والخضراوات والألياف والزيوت غير المشبعة، ومن الأهمية بمكان الحصول على التوجيه المهني في اختيار وتنفيذ برنامج إزالة السموم المناسب، ويجب تصميم خطط إزالة السموم الناجحة وفقًا لاحتياجات الفرد ومراقبتها من قبل خبراء الرعاية الصحية.