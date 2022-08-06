5 علامات تشير إلى أنك بحاجة إلى التخلص من السموم

كتبت إيناس البنا

تُعرف عملية التخلص من النفايات السامة من الجسم باسم إزالة السموم، ويمكن أن يواجه الجسم خطر تراكم السموم فى الجسم نتيجة تعرض الجسم المنتظم للمواد الضارة والسموم من خلال البيئة والنظام الغذائى ومصادر أخرى.

علامات أنك بحاجة إلى التخلص من السموم

فيما يلى بعض الطرق التى يمكنك من خلالها تحديد ما إذا كان جسمك بحاجة إلى التخلص من السموم وفقا لموقع timesnownews:

رائحتك غريبة مؤخرًا

الطريقة التى تشم بها يمكن أن تقول الكثير عن جسمك، فى بعض الأحيان، يمكن أن تتراكم السموم فى الجسم وتسبب أضرارًا لرائحة الجسم، فقد تكون هذه علامة لالتقاط إجراء التخلص من السموم.

أنت دائمًا مصاب بالإمساك

يمكن أن تسبب السموم اضطرابًا صحة الجهاز الهضمى، فترات الإمساك الطويلة تمكن أن يكون علامة على أنك قد تحتاج إلى التخلص من السموم.

جفاف الجلد

يمكن أن يتسبب تراكم السموم في الجسم في عمل بشرتك، للحفاظ على بشرتك صحية ومتوهجة، قد ترغب في إجراء عملية التخلص من سموم الجلد.

لا يمكنك إدارة وزنك

هل لديك فقدان الوزن؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تكون علامة على أن جسمك يحتاج إلى التخلص من السموم.

الصداع المتكرر

إذا كنت تعاني من صداع متكرر مؤخرًا، فقد يكون هذا تلميحًا إلى أنك بحاجة إلى التخلص من السموم.