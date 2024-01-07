أفضل 7 أطعمة من مطبخك للتخلص من سموم الجسم بشكل طبيعى

كتبت أمل علام

هناك بعض الأطعمة قادرة على التخلص من سموم الجسم بشكل طبيعى، يشير نظام التخلص من السموم، إلى تدخل غذائي قصير المدى مصمم لإزالة السموم من الجسم، يمكن أن تشمل فترة من الصيام، يتبعها نظام غذائي صارم من الفاكهة والخضروات وعصائر الفاكهة والماء، كما تشتمل أيضًا على الشاي والمكملات الغذائية والمطهرات للمساعدة في عملية إزالة السموم.

ويعد الهدف الأساسي من إزالة السموم هو تحفيز الكبد لطرد السموم من الجسم، وتحسين الدورة الدموية، وتوفير العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة.

ووفقا لما ذكره موقع EatThisNotThat، إنه في حين أن هذه الأنظمة الغذائية قد تبدو جذابة، إلا أن الحقيقة هي أن أجسامنا مجهزة بشكل ملحوظ بنظام طبيعي لإزالة السموم يشمل أعضاء مثل الكبد والكلى والجلد والجهاز الهضمي.

يقوم الكبد، الذي يشار إليه غالبًا باسم عضو التخلص من السموم في الجسم، بتصفية الدم لتنقيته من المواد مثل السموم وتحويلها إلى فضلات، والتي يتم إخراجها بعد ذلك عن طريق البول أو البراز، تساعد الكلى على تصفية النفايات من الدم والحفاظ على توازن صحي للمياه والأملاح والمعادن في مجرى الدم.

وفي الوقت نفسه، يوفر الجلد، وهو أكبر عضو في الجسم، حاجزًا ضد المواد الضارة ويطرد السموم من خلال العرق، وأخيرًا، يقوم الجهاز الهضمي، بمساعدة بكتيريا الأمعاء المفيدة، بتكسير الأطعمة المعقدة، وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية، والتخلص من الفضلات، تعمل هذه الأعضاء معًا بشكل تآزري لضمان إزالة السموم من الجسم وعمله بكفاءة.

ومع ذلك، على الرغم من عدم وجود أي أطعمة يمكنها إزالة السموم من الجسم بطريقة سحرية، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك تناولها والتي قد تدعم قدرة جسمك على تخليص نفسه منها، "في حين أن كلمة "إزالة السموم"، فمن منظور علمي، فإن إزالة السموم - التي تحدث بشكل أساسي في الكبد - هي عملية تتطلب العديد من العناصر الغذائية لتعمل بشكل صحيح،".

تعرف على أهم الأطعمة التي تساعدك على التخلص من السموم:



الجريب فروت

1.الحمضيات..

الفواكه الحمضية، وخاصة الجريب فروت، أطعمة قد تساعد في دعم قدرة الجسم على إزالة السموم، فهي غنية بفيتامين C، وهو من المغذيات الدقيقة الحيوية التي تعزز عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم، فيتامين C جزء لا يتجزأ من إنتاج الجلوتاثيون، وهو مركب يساعد في مسارات إزالة السموم من الكبد، تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على كميات عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتعزيز التخلص من الفضلات، يمكن للفلافونويدات الموجودة في الحمضيات حماية الكبد وتعزيز وظيفته وصحته، ولكن تحذر أزارو، عند تناول الجريب فروت، لأنه يتفاعل مع العديد من الأدوية بسبب تأثيره على إنزيمات الكبد.



البروكلى

2.البروكلي..

الخضروات الصليبية (مثل البروكلي، وبراعم البروكلي، والملفوف، والجرجير، والفجل) تدعم إزالة السموم لأنها تحتوي على نسبة عالية من السلفورافان والإندول 3-كاربينول، وكذلك الألياف ومضادات الأكسدة الأخرى، التي تدعم مراحل متعددة من إزالة السموم"..

تحمي مضادات الأكسدة الجسم من الإجهاد التأكسدي، بينما تساعد الألياف على تحريك الفضلات عبر الجهاز الهضمي.

3.التوت..

التوت هو فئة أخرى من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف العالية التي تدعم إزالة السموم، مع التوت الأزرق والرمان على رأس القائمة"، يعد كل من التوت الأزرق والرمان من المصادر الرائعة لمضادات الأكسدة، تلعب مضادات الأكسدة دورًا في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تراكم السموم في الجسم، من خلال تحييد الجذور الحرة الضارة، تساعد مضادات الأكسدة في إزالة السموم.

يحتوي التوت على صبغة نباتية فريدة تسمى الأنثوسيانين (المركب الذي يساعد على إعطاء هذه الفاكهة تلك الألوان العميقة الرائعة)، قد يساهم الأنثوسيانين في تنشيط مرحلة مهمة من عملية إزالة السموم الطبيعية، مما يسلط الضوء على سبب إدراج هذه الثمار في النظام الغذائي لأولئك الذين يركزون على دعم عملية إزالة السموم.



الثوم والبصل

4.الثوم والبصل..

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت يمكن أن تدعم أيضًا المرحلة الثانية من إزالة السموم، وتصف الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت بأنها أطعمة "كريهة الرائحة"، والمعروفة أيضًا باسم الأطعمة التي لها رائحة نفاذة مثل البصل والثوم، كما أنها تدرج صفار البيض والخضروات الصليبية في قائمة الأطعمة الكبريتية.

تناول الأطعمة الغنية بالكبريت قد يزيد من مستوى الجلوتاثيون في الجسم، الجلوتاثيون هو أحد مضادات الأكسدة التي تشارك في عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم، مما يساعد الجسم على التخلص من بعض السموم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الثوم والبصل على الأليسين، وهو مركب قد يدعم صحة الكبد .



اللوز

5.المكسرات..

تعتبر المكسرات طعامًا ممتازًا يمكن دمجه في النظام الغذائي الداعم لعملية التخلص من السموم، فهي مليئة بالعناصر الغذائية التي تدعم عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم، مثل الألياف، التي تساعد على الهضم وتعزز التخلص من السموم من خلال الجهاز الهضمي.

تحتوي المكسرات أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين E، والتي يمكن أن تساعد في تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على الدهون الصحية الأساسية والأحماض الأمينية، وخاصة الأرجينين والجلوتاثيون والميثيونين، والتي قد تدعم صحة الكبد، علاوة على ذلك، تعتبر المكسرات مصدرًا للبروتينات النباتية.

6.بذور الكتان..

تحتوي هذه البذور الصغيرة على قيمة غذائية، كونها مصدرًا للقشور والألياف القابلة للذوبان، وهي مركبات "يمكن أن ترتبط بالهرمونات الزائدة في الأمعاء وتساعد جسمك على التخلص منها من خلال البراز".

القشور هي مجموعة محددة من المركبات الكيميائية الموجودة في النباتات، وتصنف على أنها بوليفينول، وهي موجودة بشكل خاص في بذور الكتان، ولكن يمكن العثور عليها أيضًا في البذور والحبوب والفواكه والخضروات الأخرى.

اطحن بذور الكتان قبل تناولها للتأكد من أن جسمك يمكنه الاستفادة من جميع المركبات الموجودة في هذه البذور الصغيرة، قد تمنع القشرة الواقية لبذور الكتان امتصاص الفوائد الغذائية التي تقدمها.



الكركم

7.الكركم..

الكركم، وهو نوع من التوابل الصفراء النابضة بالحياة، هو طعام قوي آخر لإزالة السموم، يتمتع المركب النشط الموجود في الكركم، الكركمين، بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة هذه الخصائص تجعله ممتازًا لإزالة السموم، لأنه يساعد في حماية الكبد، وهو عضو مهم لإزالة السموم، قد يحفز الكركمين أيضًا إنتاج الجلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يستخدمها الجسم لدعم عملية إزالة السموم.