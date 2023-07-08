تطهير الجسم.. 7 أطعمة صيفية للمساعدة في إزالة السموم من الجسم

إيناس البنا

يمكن أن يؤدي تراكم السموم في الجسم إلى صعوبة الوظائف اليومية. فيما يلي سبعة أطعمة صيفية يمكن أن تساعد في إزالة السموم بشكل طبيعي.

في أنماط حياتنا الحديثة المستقرة ، المليئة بالأطعمة المصنعة والملوثات البيئية ، غالبًا ما تتراكم أجسامنا السموم التي يمكن أن تؤثر على صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام. إنه مثل تراكم النفايات غير المرغوب فيها الذي يحتاج إلى التخلص منه لاستعادة الحيوية.، يمكن للجسم المحمّل بالسموم أن يعيق أدائنا الأمثل. في هذه المقالة سوف نستكشف مفهوم تطهير الجسم والمزيد.



فهم تطهير الجسم وفقا بتوقع " OnlyMyHealth" تطهير الجسم ، المعروف أيضًا باسم إزالة السموم ، يشير إلى عملية التخلص من المواد الضارة وفضلات الجسم." إنها طريقة لدعم أنظمة إزالة السموم الطبيعية في الجسم وتعزيز قدرته على الشفاء والعمل على النحو الأمثل. من خلال دمج أطعمة معينة في نظامك الغذائي ، يمكنك المساعدة في عملية التطهير وتعزيز الرفاهية العامة.

علامات على أن جسمك يحتوي على سموم

1) مستويات طاقة منخفضة إذا كنت تشعر باستمرار بالتعب أو الخمول أو نقص الطاقة ، فقد يشير ذلك إلى أن جسمك مثقل بالسموم.



2) مشاكل الجلد يمكن أن تكون مشاكل الجلد المستمرة مثل حب الشباب أو الطفح الجلدي أو بشرة باهتة انعكاسًا لتراكم السموم في الجسم.



3) مشاكل الجهاز الهضمي قد يشير الانتفاخ المتكرر أو الغازات أو الإمساك أو الإسهال إلى زيادة الحمل على الجهاز الهضمي الذي يكافح للتخلص من السموم.



4) ضباب الدماغ السموم يمكن أن تؤثر على الوظيفة الإدراكية ، مما يؤدي إلى صعوبة التركيز ومشاكل الذاكرة والتعب العقلي.



5) زيادة الوزن المفرطة إذا وجدت صعوبة في الحفاظ على وزن صحي على الرغم من جهودك ، فقد يكون تراكم السموم عاملاً مساهماً. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض ، فإن السموم التي تتراكم لها تأثير كبير على السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.



6) ضعف جهاز المناعة قد تشير الأمراض المتكررة أو الحساسية أو ضعف الاستجابة المناعية إلى وجود نظام مثقل يحاول التخلص من السموم.



الأطعمة الصيفية للمساعدة في إزالة السموم

1) البطيخ بفضل محتواه العالي من الماء وخصائصه الطبيعية لإزالة السموم ، يساعد البطيخ على التخلص من السموم ويحافظ على ترطيب الجسم.



2) الخيار يشتهر الخيار بخصائصه المنعشة والمرطبة ، وهو غني بمضادات الأكسدة والألياف. أنها تعزز الترطيب ، وتساعد على الهضم ، وتدعم وظائف الكلى ، وتساعد على التخلص من السموم من الجسم.



3) الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة ، الليمون يحفز إنزيمات الكبد ، والتي تعتبر ضرورية لإزالة السموم. يمكن أن يؤدي عصر عصير الليمون الطازج في الماء أو دمجه في السلطات إلى تعزيز عملية التطهير.



4) التوت التوت الأزرق والتوت والفراولة ليست فقط لذيذة ولكنها محملة أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم، يمكن أن يساعد هذا التوت الملون في تحييد السموم والحماية من التلف الخلوي.



5) الخضراوات الورقية يمكن أن يوفر دمج الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والجرجير في وجباتك الصيفية مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. هذه الخضر تدعم وظائف الكبد وتساعد في إزالة السموم من الجسم.



6) الزنجبيل يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والجهاز الهضمي ، ويمكن أن يساعد في تنشيط الدورة الدموية ودعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم، أضف الزنجبيل الطازج إلى مشروباتك الصيفية أو انقعه في الماء الساخن لمشروب منعش لإزالة السموم.