عندك مشاكل في الهضم.. نصائح لتحسين صحة معدتك في رمضان

كتبت فاطمة خليل

هل تساءلت يومًا ما إذا كان ما تأكله يمكن أن يكون مفتاحًا لتحسين الهضم والمناعة والصحة العامة؟

يرتبط ميكروبيوم الأمعاء المتوازن بكل شيء بدءًا من تحسين الهضم إلى الوضوح العقلي وحتى انقاص الوزن، لا يتطلب تعزيز صحة أمعائك مكملات غذائية- بل يبدأ باختيارات الطعام الصحيحة، وفى رمضان يمكنك أن تضيف هذه الأطعمة لتحسين صحة معدتك، بحسب موقعى ميديكال نيوز نودا وتايمز ناو.

１- تناول الخضروات بقشرتها

تعتبر الخضروات غنية بالألياف، وهي عنصر غذائي مهم لعملية الهضم، حيث تعمل الألياف على تحفيز الأمعاء على إخراج البراز خارج الجسم.



غالبًا ما تكون قشور الخضروات غنية بالألياف، ومن الأفضل تناولها كاملة. بعض الخضروات التي تحتوي قشورها على نسبة عالية من الألياف تشمل البطاطس والفاصوليا والبقوليات.

２- الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة

تحتوي الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة أيضًا على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الهضم. يقوم الجسم بتكسير الحبوب الكاملة ببطء، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.



تتوفر العديد من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، بما في ذلك الأرز البني والكينوا.

３- الزبادي

تحتوي العديد من منتجات الزبادي على البروبيوتيك ، وهي عبارة عن بكتيريا وخمائر حية قد تكون لها فوائد للجهاز الهضمى.

４- الثوم

الثوم لا يضيف نكهة إلى وجباتك فحسب، بل إنه مادة حيوية طبيعية تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك مع إبقاء البكتيريا الضارة تحت السيطرة. يشير الدكتور سيثي إلى أن الثوم يحتوي على الإينولين، وهو نوع من الألياف الحيوية التي تعزز نمو البكتيريا المفيدة مثل اللاكتوباسيلوس والبفيدوباكتيريوم.



بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، يساعد الثوم أيضًا في منع نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء. وقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للثوم بتقليل الالتهابات وتحسين الهضم وتقوية الجهاز المناعي.

لماذا يعد اتباع نظام غذائي صحي للأمعاء أمرًا مهمًا؟

يمكن لنظام غذائي متوازن غني بالألياف والبروبيوتيك والبريبايوتيك أن يحسن الهضم ويقلل الالتهاب ويعزز المناعة. من ناحية أخرى، يمكن للأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والمحليات الصناعية والسكر المفرط أن تعطل توازن الأمعاء، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ومشكلات صحية طويلة الأمد.



إن التغييرات الصغيرة في نظامك الغذائي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة أمعائك، مما يجعل من السهل تحقيق العافية على المدى الطويل.