4 طرق سهلة لتقوية جهاز المناعة ضد نزلات البرد وكورونا

كتبت إيناس البنا

مع حلول برودة الشتاء، يواجه جهاز المناعة لدينا تحديات متزايدة، مما يجعله أكثر عرضة للأمراض الموسمية مثل نزلات البرد الشائعة وكورونا، وفي حين أنه من المستحيل القضاء تمامًا على خطر الإصابة بالمرض، فإن تبني بعض عادات نمط الحياة يمكن أن يقوي جهاز المناعة لديك بشكل كبير، مما يساعدك على البقاء بصحة جيدة ومرنًا في مواجهة الأشهر الباردة القادمة، وفقا لموقع " news 18"، باتباع النهج الصحيح، يمكنك تعزيز دفاعات جسمك الطبيعية والاستمتاع بموسم من العافية.

كيفية تقوية جهاز المناعة لديك ضد البرد:

التغذية المتوازنة

يعد اتباع نظام غذائي صديق للمناعة أمرًا بالغ الأهمية ومليئًا بمستويات عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي، الذي يأتي من الحمضيات والفلفل الحلو والخضراوات الورقية، مما يحسن إنتاج خلايا الدم البيضاء، المكون الأساسي في مكافحة العدوى، يتم دمج الزنك من خلال الأطعمة مثل المكسرات والبذور والمحار، هذا المعدن مهم لتحسين وظيفة الخلايا المناعية واستجابتها، الأطعمة المحملة بالبروبيوتيك، مثل الزبادي، تخلق مناعة قوية في الأمعاء، نظرًا للوجود الواسع للجهاز المناعي في الأمعاء.

ممارسة النشاط البدني المنتظم

ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات، تحفز إنتاج الخلايا المناعية، بما في ذلك الخلايا التائية، التي تقاوم العدوى. ومع ذلك، لا تفرط في بذل الجهد لأن التمارين الرياضية المكثفة قد تؤدي إلى قمع وظيفة المناعة مؤقتًا.

النوم الكافي

النوم ضروري لجهاز المناعة، ينتج الجسم السيتوكينات، وهي بروتينات تستهدف العدوى والالتهابات، أثناء النوم العميق، حاول الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة لدعم وظيفة المناعة المثلى.

الترطيب

يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم على دعم كل أجهزة الجسم، بما في ذلك الجهاز المناعي، يساعد الماء في الحفاظ على الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، والتي تعمل كحاجز ضد فيروسات البرد.