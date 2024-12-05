أكلات غنية بالألياف المفيدة لصحتك ووزنك.. جرب هذه الخضراوات

كتبت مروة محمود الياس

الأطعمة الغنية بالألياف هي الطعام الأكثر صحة والخيار الأمثل للتمتع بصحة معوية جيدة وأيضا صحة عامة، وفقا لتقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف يجهلها البعض ويجهل نسب الألياف العالية بها.

والألياف في حد ذاتها تعزز من حركية المعدة وتمكث كثيرا في الأمعاء مما يجعل عملية الهضم جيدة للغاية،كما أنها تحسن من الشعور بالشبع لمدة طويلة مما يعزز من نجاح الأنظمة الغذائية الخاصة بفقدان الوزن مثل الرجيم بأنواعه المختلفة.

بعض أنواع الأطعمة تحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف والتي من بينها:

ـ خضراوات صحية مثل السبانخ.

ـ البنجر الأحمر أحد أهم الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية الصحية وتصلح لكل أنظمة الرجيم.

ـ البطاطس مع قشرتها من أفضل الخيارات الصحية الغنية بالألياف.

ـ القرع الذي يحتوي على نسبة مثالية من الألياف الغذائية الصحية.

ـ حبوب الذرة أيضا تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية.

ـ بعض أنواع الخضراوات مثل الجزر.

ـ البرقوق والتين والتوت من الفاكهة الغنية بالألياف.

ـ الكيوي ذلك الطعام الحمضي الصحي للغاية.

ـ التفاح وقشرته غنية بالألياف بشكل واضح.

ـ الحمص الذي يعد أحد أهم أنواع البروتين النباتي الذي يحتوي على ألياف بنسبة عالية للغاية لا يفوتك تناوله خلال نظامك الغذائي الاسبوعي.

ـ الفول السوداني والجوز من المكسرات الصحية الغنية بالألياف والدهون الصحية أيضا.

ـ البروكلي الأخضر الصحي والمفيد.

ـ القمح الكامل وكل ما يصنع منه.

ـ الخبز أو المكرونة أو البسكويت المصنوعين من الحبوب الكاملة الصحية.

ـ الأرز البني بدلا من الأرز الأبيض، من الخيارات الصحية للغاية التي تقلل الوزن وتعزز نسب الألياف في المعدة.

ـ البقوليات مثل الفاصوليا.

ـ الحبوب الغنية بالألياف.