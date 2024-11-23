لا تهمل هذه النصائح مع تناول الحبوب الكاملة

كتبت مروة محمود الياس

الحبوب أحد أهم الخيارات الصحية المفيدة التي يمكن أن تدخلها إلى نظامك الغذائي بمنتهى السهولة، وتساعد على تمتعك بالصحة العامة وصحة الهضم بشكل كبير.

الحبوب الكاملة كيف تتناولها بشكل مفيد



وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن الحبوب مثل الشعير والأرز والشوفان وغيرها، من أهم الإضافات التي يمكن أن تدخلها إلى نظامك الغذائي اليومى والتي تعزز بشكل كبير حالتك الهضمية وتعزز من عمل الجهاز الهضمى، كما تحسن الكميات المعقولة منها من الهضم والإخراج كذلك، كما تمد الجسم بالطاقة اللازمة في حصته اليومية، كما تعزز عمل الأعصاب والعضلات كذلك.

نصائح عليك الالتزام بها إذا أدخلت الحبوب إلى نظامك الغذائي:



اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والشوفان كامل الحبة والقمح الكامل والخيارات الكاملة هي الأفضل والأسهل في الهضم والتمثيل الغذائي وفى فائدة الجسم كذلك