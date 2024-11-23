لا تهمل هذه النصائح مع تناول الحبوب الكاملة

الحبوب أحد أهم الخيارات الصحية المفيدة التي يمكن أن تدخلها إلى نظامك الغذائي بمنتهى السهولة، وتساعد على تمتعك بالصحة العامة وصحة الهضم بشكل كبير.
الحبوب الكاملة كيف تتناولها بشكل مفيد
وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن الحبوب مثل الشعير والأرز والشوفان وغيرها، من أهم الإضافات التي يمكن أن تدخلها إلى نظامك الغذائي اليومى والتي تعزز بشكل كبير حالتك الهضمية وتعزز من عمل الجهاز الهضمى، كما تحسن الكميات المعقولة منها من الهضم والإخراج كذلك، كما تمد الجسم بالطاقة اللازمة في حصته اليومية، كما تعزز عمل الأعصاب والعضلات كذلك.
نصائح عليك الالتزام بها إذا أدخلت الحبوب إلى نظامك الغذائي:
اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والشوفان كامل الحبة والقمح الكامل والخيارات الكاملة هي الأفضل والأسهل في الهضم والتمثيل الغذائي وفى فائدة الجسم كذلك
- لا تسرف في تناول الحبوب أيا كان نوعها حتى وإن كانت كاملة، وذلك لأنها تسبب الكثير من المضار إذا أسرفت فيها لزيادتها للوزن الملحوظة.
- اهتم بمزج الحبوب الكاملة بخيارات غذائية لذيذة وصحية خاصة للأطفال الصغار، منها خلط الشوفان مع الفواكه والمكسرات لتعزيز القيمة الغذائية لها.
- لا تجعل كل وجبتك من الحبوب الكاملة، بل نوع وأدخل لها البروتين والخضراوات الصحية للاستفادة التامة منها.
- اشرب المياه قبل وبعد تناول الطعام ، رطب جسمك واستفيد من الهضم الجيد للحبوب.
- استخدم الدقيق المستخرج من الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان ودقيق القمح الكامل.
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