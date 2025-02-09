اليوم السابع
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وزارة التعليم تتيح التقييمات الأسبوعية بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 09 فبراير 2025 10:57 ص
وزارة التعليم تتيح التقييمات الأسبوعية بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني طلاب
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية تزامنا مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لـ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية داخل كل الأنظمة التعليمية، وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، ولا يوجد نظام تعليمي دون هذه التقييمات.

رابط ‏التقييمات أضغط هنا...

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأداءات الصفية والمنزلية وتقييمات الأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025، من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف السادس الابتدائي، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بوابة التعليم الإلكتروني، مؤكده علي استمرار التقييمات الأسبوعية في الترم الثانى.

 







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