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رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسى الثانى

الخميس، 06 فبراير 2025 03:03 م
رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسى الثانى رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني استعدادا لبدء الدراسة السبت المقبل، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية، وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، ولا يوجد نظام تعليمي دون هذه التقييمات.

رابط ‏التقييمات أضغط هنا...
 

يبدأ الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس الرسمية والخاصة السبت 8 فبراير الجارى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الدراسة تنطلق السبت المقبل دون تأجيل .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى كانوا قد بدأوا إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الماضى ومن ثم فإن الطلاب حصلوا على اجازة منذ انتهاء أعمال الامتحانات وحتى اليوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية بدأوا الإجازة من يوم 23 يناير الماضى أخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

 







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