وزارة التعليم: تقييمات الطلاب مستمرة وامتحانات الترم الأول 11 يناير المقبل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تقييمات الطلاب بالفصل الدراسى الأول مستمرة سواء التقييمات الأسبوعية أو كشاكيل الحصة، مع متابعة التقييمات من قبل الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات والمدارس، موضحة أن تقييمات الطلاب مستمرة حتى موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها 11 يناير المقبل، مشيرة إلى أن التقييمات تتوقف فى اجازة نصف العام الدراسى بداية من 25 يناير حتى عودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير المقبل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لـ امتحانات الفصل الدراسى الأول حيث يتم وضع أسئلة الامتحان للطلاب من قبل اللجان الفنية، ويتم وضع الأسئلة من مناهج الفصل الدراسى الأول بأكمله.

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى فى الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهى فى 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.