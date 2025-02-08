اليوم السابع
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الدراسة بالترم الثانى تبدأ فى عدة محافظات والتعليم تتابع الحضور

السبت، 08 فبراير 2025 08:18 ص
الدراسة بالترم الثانى تبدأ فى عدة محافظات والتعليم تتابع الحضور وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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انطلقت الدراسة اليوم السبت فى عدة محافظات، على أن تنتظم غدا، الأحد، فى جميع المدارس، فيما تتابع مديريات التربية والتعليم والإدارات حضور الطلاب فى أول يوم بالترم الثانى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بالمتابعة الجادة لالتزام الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس والإدارات، والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك.

وشددت على متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وخاصة عند بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية وموعد انصراف الطلاب من المدرسة حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي، وفي حالة الضرورة القصوى.


 







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وزارة التربية والتعليم

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