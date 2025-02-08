المدارس تحذر الطلاب من الغياب: التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية مستمرة

كتب محمود طه حسين

مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025، وجهت المدارس للطلاب بأهمية الالتزام بالزي المدرسي الرسمي، فالمظهر اللائق يعكس انضباط التلاميذ واحترامهم لبيئة المدرسة، كما أن الالتزام بمواعيد الدراسة يعد عاملًا أساسيًا للنجاح والتفوق، مطالبين التلاميذ بالحضور في الوقت المحدد والاستعداد الجيد للحصص الدراسية، لأن الفصل الدراسي الثاني قصير ولنجعل هذا الفصل مليئًا بالجد والاجتهاد، ولنعمل سويًا لتحقيق أهداف التعلم ونتمنى للجميع فصل دراسى مثمرًا ومليئًا بالنجاحات .

وأعلنت المدارس عدة ضوابط وتعليمات يتم تطبيقها، مؤكدة على أن بداية الطابور الساعة 7.30 وغلق البوابة الساعة 8.45 والالتزام بالزي المدرسي الموحد للطلبة والطالبات وعدم اصطحاب المحمول نهائيا مع أي طالب أو طالبة، مع تطبيق لائحة الانضباط علي أي طالب والعقوبة حسب نوع المخالفة، كما حذرت من خروج أي طالب أو طالبة من المدرسة أثناء اليوم الدراسي إلا بمعرفة ووجود ولي الأمر مهما كان الأمر وعدم الغياب من المدرسة نهائيا، حيث أن التقييمات الأسبوعية مستمرة وكذلك الأداءات الصفية والواجب المنزلى.



