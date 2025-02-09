أمريكا تواجه موسم الإنفلونزا الأكثر شدة منذ 15 عامًا.. اعرف طرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

تشهد الولايات المتحدة موسم الإنفلونزا الأكثر شدة منذ 15 عامًا، حيث بلغت حالات الإصابة 24 مليونًا، و310 آلاف حالة دخول إلى المستشفى، و13 ألف حالة وفاة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبحسب موقع تايمز ناو تنتشر حالات الإنفلونزا على مستوى أمريكا، ما يؤثر على المدارس ويرهق أنظمة الرعاية الصحية، حتى أن العديد من المدارس أغلقت أبوابها، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق للوقاية من الإنفلونزا.

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إن عدد المرضى كان أعلى من ذروة أي موسم إنفلونزا شتوي منذ عامي 2009 و2010. ومع ذلك، يقول الأطباء إن هناك أيضًا عدوى فيروسية أخرى يمكن الخلط بينها وبين الإنفلونزا - لكن يبدو أن كورونا في انخفاض.

تشير بيانات المستشفيات المتاحة أيضًا إلى أن مرضًا تنفسيًا آخر - الفيروس المخلوي التنفسي - يتلاشى على المستوى الوطني.

الإنفلونزا تؤدي إلى إغلاق المدارس

في العديد من الولايات، صدرت أوامر بإغلاق المدارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالأنفلونزا بين الأطفال الصغار - الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية بسبب ضعف المناعة.

ووفقًا لتقارير إخبارية، أغلقت منطقة جودلي المستقلة للمدارس، والتي تضم 3200 طالب بالقرب من فورت وورث بولاية تكساس، الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أيام بعد غياب 650 طالبًا و60 موظفًا.

وذكرت وكالة فرانس برس أن جيف ميدور، المتحدث باسم المنطقة، قال إن الغالبية العظمى من الأمراض هناك كانت بسبب الإنفلونزا، بالإضافة إلى بعض التهابات الحلق. ووصف الموسم بأنه أسوأ موسم إنفلونزا يتذكره.

حتى الآن، وفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كان هناك ما لا يقل عن 24 مليون حالة إصابة بالإنفلونزا هذا الموسم، و310 آلاف حالة دخول إلى المستشفى، و13 ألف حالة وفاة ــ بما في ذلك 57 طفلاً على الأقل، يبلغ موسم الإنفلونزا ذروته في شهر فبراير.

أكثر من 43 ولاية سجلت حالات إصابة عالية بالأنفلونزا

لقد سجلت 43 ولاية على الأقل نشاطاً مرتفعاً أو مرتفعاً للغاية للإنفلونزا منذ الأسبوع الماضي، وكانت أشدها في الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية.



وفي روتشستر بولاية نيويورك، كان موسم الإنفلونزا شديداً ولكنه ليس بالضرورة أسوأ من ذروة الأعوام الأخرى.

وبحسب الخبراء، فإلى جانب الإنفلونزا، كان هناك أيضًا الكثير من فيروس RSV، أو الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس تنفسي شائع يصيب الأنف والحنجرة والرئتين. وهو السبب الرئيسي لأمراض الطفولة ودخول الأطفال إلى المستشفى.

الحكومة تحث الناس على أخذ لقاح الإنفلونزا

ويوصي مسئولو الصحة في الولايات المتحدة بضرورة حصول كل من يبلغ من العمر ستة أشهر أو أكثر على لقاح الإنفلونزا السنوي.

ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حصل حوالي 44% من البالغين على لقاح الإنفلونزا هذا الشتاء، وهو نفس عدد الشتاء الماضي. ولكن تغطية الأطفال كانت منخفضة للغاية ــ حوالي 45% فقط هذا العام. وكانت الأرقام المعتادة دائما أكثر من 50%.

في الولايات المتحدة، كان حوالي 23% من البالغين قد حصلوا على التطعيمات اللازمة ضد كورونا حتى أواخر يناير، مقارنة بنحو 2٠% في نفس النقطة الزمنية من العام السابق.

ولم تعلن الحكومة بعد عن تقديراتها لمدى فعالية لقاح الإنفلونزا لهذا الموسم.

طرق حماية نفسك من الانفلونزا

وفقًا للأطباء، يمكن أن تسبب لك الأنفلونزا أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة ، والتي تشمل الحمى وآلام الجسم وسيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والتعب. لمنع هذه الأعراض، يجب عليك:



تجنب الحشود الكبيرة

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون

زيادة تناول الأطعمة التي تعزز المناعة

تأكد من الابتعاد عن الآخرين إذا كنت تعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا