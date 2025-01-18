طرق منزلية لعلاج نزلات البرد.. اعرف أهمية الشوربة

كتبت مروة محمود الياس

في أيام الشتاء الباردة، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد، وتكرار أدوار العدوى، مخلفة الكثير من الأعراض المرضية المزعجة، مثل السعال والكحة، والاحتقان الأنفى والصدرى، فضلاً عن انسداد الأنف واضطراب حاسة الشم لدى البعض، وعلاج نزلات البرد المتكررة وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي، يقوم على الكثير من العوامل، أهمها الراحة والتغذية السليمة.

طرق منزلية لعلاج نزلات البرد

الماء الدافئ

الذى يمكن أن تستنشقه لمرات ومرات لتنظيف الأنف من المخاط.

الراحة والدفء

أهم طرق التخلص السريع من نزلات البرد لتوجيه طاقة الجسم للاستشفاء

الغرغرة الدافئة

باستخدام المياه الدافئة، وذلك لتقليل الاحتقان الشديد في الحلق واللوزتين والأنف وتحسين التنفس والبلع.

السوائل الدافئة الصحية

لعل أهم هذه الخطوات هو تناول مشروبات صحية مفيدة وعشبية بشكل خاص، مثل اليانسون والكراوية، والليمون الدافئ، فضلا عن الشاي، والنعناع.

شرب الشوربات الصحية

الشوربات أحد أهم السوائل الصحية التي تعزز قدرة الجسم على مقاومة البرد والأنفلونزا، وحساء الدجاج بشكل خاص أحد أهم النوعيات الصحية التي يمكن أن تقاوم نزلات البرد والأنفلونزا، الشوربة تحسن مجرى التنفس وتخلصك من الإفرازات الصدرية والأنفية.

استخدم الكمادات الساخنة الدافئة

الكمادات الساخنة على الأنف وجيوب الأنفية تعمل على تدفئتها وتحسين التنفس والتخلص من انسداد الأنف.

تناول الطعام الصحى المفيد

فكل ما هو صحى يعجل بالشفاء من نزلات البرد، مثل الخضراوات الصحية الورقية، والسلطات، والبروتين المسلوق، والشوربات الصحية، فضلاً عن القليل من النشويات، والأطعمة الغنية بفيتامين سى مثل البرتقال.