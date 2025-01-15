في الشتاء.. نصائح للحماية من نوروفيروس وكورونا والمخلوى

كتبت فاطمة ياسر

في الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو كورونا أو نوروفيروس، ويعتقد العلماء أن زيادة نشاط الأنفلونزا ونزلات البرد في الشتاء ربما تكون بسبب قضاء المزيد من الوقت في الداخل، وقد يؤدي الهواء البارد والجاف إلى إضعاف المناعة.

وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أنه من الصعب التمييز بين بعض الأعراض وبين الأمراض، وخاصة تلك المرتبطة بفيروسات الجهاز التنفسي، في حين أن أعراضًا أخرى لا يمكن التغافل عنها.

نوروفيروس

هو مرض ينتقل عن طريق الغذاء ويمكن أن ينتشر عن طريق المياه والأسطح الملوثة ويمكن أن يسبب القيء والإسهال والغثيان وآلام المعدة لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام.

-نزلات البرد

يمكن أن تحدث نزلات البرد الشائعة بسبب عدة أنواع مختلفة من الفيروسات ويمكن أن تسبب سيلان الأنف، واحتقان، وسعال، وعطس، والتهاب الحلق، والصداع، وآلام الجسم، أو حمى منخفضة لمدة تقل عن أسبوع.

- الأنفلونزا

تسببها فيروسات الأنفلونزا التي تتغير باستمرار، في الحمى والقشعريرة والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام الجسم والصداع والشعور بالتعب. تميل أعراض الأنفلونزا إلى الظهور بشكل أسرع من أعراض البرد، ويمكن أن تستمر من بضعة أيام إلى أسبوعين.

-كورونا

يمكن أن يسبب فيروس كورونا المستجد الحمى والقشعريرة والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق والاحتقان وفقدان حاسة الشم أو التذوق والتعب والأوجاع والصداع والغثيان أو القيء لعدة أيام.

-الفيروس المخلوي

يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي سيلان الأنف، واحتقان الأنف، والسعال، والعطس، والصفير، والحمى وفقدان الشهية لمدة أسبوع أو أسبوعين.

كيف تحمي نفسك من كورونا والمخلوى ونوروفيروس



-اغسل يديك

إحدى الطرق لحماية نفسك من جميع الفيروسات هي غسل يديك جيدًا. غسل اليدين بشكل منتظم ومتكرر - بالصابون! - أمر بالغ الأهمية للحد من انتشار فيروس نوروفيروس ونزلات البرد والأنفلونزا وكورونا.

وينطبق هذا بشكل خاص بعد استخدام الحمام وتناول الطعام أو تحضيره، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. لا تتعجل أيضًا. عد إلى 20 ببطء أثناء فرك يديك. إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى الصابون والماء، فحاول استخدام معقم لليدين يحتوي على 60% كحول على الأقل - على الرغم من أن هذا لا يكفي للقضاء على فيروس نوروفيروس.

-تنظيف الأسطح يمكن أن يقضي على الفيروسات

إذا أصابك فيروس نوروفيروس، فستحتاج على الفور إلى تنظيف الأسطح التي لامست الطعام الملوث أو سوائل الجسم. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتطهير الأشياء بمحلول مبيض الكلور .

لا تنسَ غسل أي ملابس لامست القيء أو البراز ــ استخدم الماء الساخن والمنظف. ثم اغسل يديك مرة أخرى. في حالة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، من الأفضل تنظيف الأسطح التي تلامسها كثيرًا بانتظام. فكر في مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل والألعاب المفضلة والهواتف المحمولة.

استخدم منتجات التنظيف المنزلية التي تحتوي على الصابون أو المنظفات، ثم استخدم المطهر بعد ذلك. تقدم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المزيد من النصائح حول كيفية التنظيف. ينتشر فيروس كوفيد-19 بشكل عام عبر الهواء من خلال القطرات والجزيئات، وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن خطر الإصابة بالفيروس من سطح ملوث منخفض.

- إبعاد يديك عن وجهك قد يمنع الفيروسات من الوصول إليك

يمكن أن تنتشر الفيروسات من خلال التحدث والسعال والعطس، لذا غط فمك بمنديل إذا شعرت بدغدغة في حلقك أو أنفك. ثم اغسل يديك مرة أخرى. أيضًا، حتى لو لم تكن مريضًا، فكر في ارتداء قناع N95 أو قناع طبي في المناطق المزدحمة لحماية نفسك من الفيروسات التنفسية.

لا تلمس وجهك إذا كان هناك جرثومة أو فيروس على يديك غير المغسولة - فيروس الجهاز التنفسي أو نوروفيروس - ولمست وجهك أو عينيك أو أنفك، فقد يدخل إلى الأغشية المخاطية لديك، وأنت مريض.

- فكر في اللقاح

تتوفر لقاحات محدثة كورونا بالإضافة إلى لقاحات الإنفلونزا السنوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر أو أكثر، بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر أو للأشخاص الحوامل، فقد ترغب في الحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي. ولكن لا يوجد لقاح لفيروس نوروفيروس أو نزلات البرد الشائعة، فهناك طريقة أخرى للحفاظ على دفاعاتك ضد الفيروسات.

-الراحة

قد لا يعمل جهازك المناعي بشكل جيد إذا كنت محرومًا من النوم أو تعاني من التوتر أو الجفاف، لذا لا تجهد نفسك إذا كان بوسعك تجنب ذلك.

-إذا كنت مريضًا ابق في المنزل

إذا مرضت، يمكن أن يساعد الاختبار السريع في تحديد ما إذا كنت مصابًا كورونا أو الأنفلونزا، قبل كل شيء، إذا كنت تعاني من أعراض، فابق في المنزل لتجنب إصابة الآخرين بالمرض.

لعلاج نزلات البرد أو الأنفلونزا أو كورونا، استرح واشرب السوائل، فيمكنك تناول مسكنات الألم لخفض الحمى أو المساعدة في علاج آلام الجسم. يمكن أن تساعد أجهزة الترطيب أيضًا في تخفيف الأعراض.

لا يوجد دواء لعلاج فيروس نوروفيروس، وبدلاً من ذلك، ستحتاج إلى إعادة ترطيب جسمك قدر الإمكان بالماء والسوائل الأخرى، اطلب المساعدة إذا كنت تعاني من الجفاف ولاحظت جفاف فمك وحلقك، أو عدم التبول كثيرًا أو الشعور بالدوار عند الوقوف.