أسباب تكرار إصابة البعض بنزلات البرد فى الشتاء.. نصائح مهمة

كتبت مروة محمود الياس

تتكرر أدوار البرد والأنفلونزا خلال فصل الشتاء لدى البعض، والذين يعانون من عدم القدرة على تخطى دور المرض، يرجع ذلك وفقا لتقرير نشر في موقع the hindu وموقع ميديكال توداى، إلى الكثير من العوامل والأسباب:

أسباب تكرار الإصابة بنزلات البرد فى الشتاء



زيادة حدة التيارات الباردة والطقس البارد.

التغير الجوى المتوقع بين الحين والآخر.

نقص فيتامين د والفيتامينات الضرورية في الجسم يؤدي إلى تكرار أدوار المرض.

الحالة النفسية واكتئاب الشتاء و التوتر عوامل تؤدى إلى ضعف الجهاز المناعي.

عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم تنظيف الجسم واليدين بانتظام.

تكرار العدوى نتيجة عدم التهوية الجيدة للمنازل.

التعرض للتيارات الباردة مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية.

العادات غير الصحية فى الطعام والشراب وتناول الطعام غير الصحى.

الأمراض. والمشكلات المناعية المزمنة مثل السكر، الضغط الدموي، والتهاب المفاصل، سببا فى نقص المناعة.

االتحسس الشديد تجاه الطقس البارد.

التدخين.

اهمال التمارين الرياضية يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

نصائح لتعزيز المناعة وتقليل أدوار البرد

