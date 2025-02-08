5 مشروبات صحية تحميك من سرطان القولون

كتبت مروة هريدى

سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة والعالم، وهو السبب الثاني الرئيسي للوفاة بسبب السرطان، ويتعرض البالغون الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا لخطر أكبر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، لذلك فإن الوقاية والكشف المبكر أمران في بالغ الأهمية للوقاية من هذا النوع من السرطان، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، فإن الحفاظ على نظام غذائي منخفض الدهون وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو سرطان القولون؟

سرطان القولون والمستقيم، هو نوع من السرطان يبدأ في القولون (الأمعاء الغليظة) أو المستقيم، وهما جزءان من الجهاز الهضمي، حيث تنمو الخلايا خارج نطاق السيطرة، مما يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، وفي كثير من الأحيان، قد لا تظهر أعراض سرطان القولون في المراحل المبكرة، تشمل الأعراض الشائعة للمرض، الإسهال والإمساك وظهور الدم في البراز وآلام البطن وفقدان الوزن غير المبرر والتعب وانخفاض مستويات الحديد.

وتشمل بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، العمر والتاريخ العائلي للإصابة بالمرض والتدخين ونمط الحياة والسمنة، لذلك فإن الحفاظ على نمط حياة صحي أمر بالغ الأهمية لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

فيما يلى.. 5 مشروبات صحية للأمعاء تحميك من سرطان القولون والمستقيم:



الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو مشروب قوي لتعزيز صحة الأمعاء، فهو غني بالكاتيكين، وهو مضاد للأكسدة قوي، وقد يقلل الشاي الأخضر من خطر الإصابة بسرطان القولون، ومن خلال تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، تعمل مضادات الأكسدة على إحداث تأثير مضاد للأورام، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024.

حليب الكركم "الحليب الذهبى"

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، إن إضافة الحليب الذهبي أو لاتيه الكركم إلى نظامك الغذائي من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

عصير الصبار

الصبار هو في الواقع أحد الأطعمة المقدسة للصحة العامة، وشرب عصير الصبار يهدئ الجهاز الهضمي ويمنع الالتهابات، ولأنه غني بمضادات الأكسدة فإنه يعزز أيضًا حركة الأمعاء، ومن ثم الوقاية من أي أمراض خطيرة.

مشروب الزنجبيل

تناول كوبًا من مشروب الزنجبيل، لأنه لن يساعدك فقط في علاج التهاب الحلق، بل إنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للسرطان، حيث يحتوي الزنجبيل على مركب الجينجيرول، وهو مركب حيوي له خصائص مضادة للسرطان، كما يعمل على تخفيف الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ ويدعم الهضم بشكل أفضل.

عصير البنجر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القولون، كما يساعد في تعزيز نمو البكتيريا المعوية مما يعود بالنفع على صحتك.