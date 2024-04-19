مشروبات لتعزيز صحة الكبد.. من عصير الصبار إلى ماء الخيار والنعناع

كتبت فاطمة ياسر

العناية بالكبد واتخاذ تدابير نمط الحياة الصحية يمكن أن تعزز وظيفته وتبطئ مرض الكبد الدهني، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض المشروبات الصحية والمهمة لصحة الكبد، ومنها:

-عصير الصبار

الألوين والسابونين، وهما مادتان موجودتان في عصير الصبار، يمكن أن تساعدا في إزالة السموم عن طريق تشجيع حركات الأمعاء وإزالة السموم من الكبد، كما يحتوي الصبار أيضًا على الكثير من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفيتامينات A وC وE، والتي تساعد على حماية الكبد من ضرر الجذور الحرة، عند تناوله بشكل منتظم، يمكن أن تساعد صفاته المهدئة أيضًا في حل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك، مما يزيد من تعزيز صحة الكبد والهضم.

- عصير الجزر

البيتا كاروتين، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الكبد، متوفر بكثرة في عصير الجزر، بالإضافة إلى ذلك، من خلال تشجيع إزالة السموم وتعزيز تخليق الصفراء، فإن الفيتامينات A وC وK الموجودة في عصير الجزر تعزز وظائف الكبد، يعد عصير الجزر إضافة رائعة إلى مجموعة مشروباتك الصيفية لأنه يمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من أمراض الكبد والحفاظ على وظائف الكبد عند تناوله بانتظام.

- عصير الليمون بالزنجبيل

يضيف الليمون فيتامين C ويسهل عملية الهضم، في حين أن خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل تلف الكبد.

-مشروب النعناع والخيار

بالإضافة إلى كونه مبردًا ومرطبًا، فإن ماء الخيار والنعناع له خصائص تنظيف. يعمل الخيار والنعناع معًا لدعم أنشطة إزالة السموم الطبيعية للكبد عن طريق إزالة السموم من الجسم. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في النعناع على تحسين وظائف الكبد، مما يجعل هذا المشروب خيارًا منعشًا وصحيًا للصحة العامة، خاصة في فصل الصيف.

-عصير الليمون

يؤدي عصر عصير الليمون الطازج إلى الحصول على مشروب لذيذ يعرف باسم ماء الليمون. يشجع حمض الستريك الموجود في الليمون على إنتاج الصفراء، مما يساعد الكبد على تكسير الدهون بشكل أكثر فعالية، علاوة على ذلك، فإن التركيز العالي لفيتامين C في ماء الليمون يعمل كمضاد للأكسدة، ويحمي خلايا الكبد من الضرر الذي تسببه الجذور الحرة.

- القهوة

من المفترض أن تحمي القهوة من أمراض مثل مرض الكبد الدهني، وبالتالي قد تكون مفيدة للكبد.

