أخبار مصر.. الطقس غدا الأحد.. أجواء شديدة البرودة وأمطار على هذه المناطق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد 9 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية المنفلتة ضد السعودية وتدعو العالم لشجبها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. رئيس الوزراء يحضر غدا المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحى الشامل يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة". مدبولى: حريصون على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لدفع أعمال زيادة الإنتاج خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث كان في استقبالهما فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، مارتينا اوبيتسى، رئيسة منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي لشركة إيني، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئول شركة الحفار حول المواصفات العالية التي يتمتع بها حفار ظهر "سايبم 10000"، مشيرًا إلى أن الحفار روعي في اختياره القدرة على الوصول إلى أعماق كبيرة، بما يُسّهل مهام الحفر بصورة فعّالة. برلين تشكر مصر لجهودها في الإفراج عن محتجز ألمانى من قطاع غزة قدمت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، الشكر إلى مصر، على جهودها في التوصل إلى اتفاق بموجبه يتم الإفراج عن محتجزين من قطاع غزة، وذلك بعد خروج "اوهاد بن عامي" الذى يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى الإسرائيلية. مصر تستقبل الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين وتواصل الدعم عبر معبر رفح وصل للجانب المصرى من معبر رفح البري، اليوم، الدفعة السابعة من المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية.

وزير العمل يكشف لليوم السابع تفاصيل إعلان مليون فرصة عمل للمصريين بألمانيا أثار إعلان محمد جبران وزير العمل عن توفير مليون فرصة عمل للمصريين في ألمانيا، خلال الأربعة سنوات المقبلة، حالة من الترقب والتساؤلات بين الشباب الباحثين عن فرص في الخارج، بخصوص شروط التقدم لتلك الوظائف التي تنتظر المصريين في ألمانيا، فضلًا عن التخصصات المطلوبة، وموعد الإعلان عن تلك الوظائف. غداً اجتماع المجلس القومى للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، غداً اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة. الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بمدينة القاهرة الأحد أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 9/2/2025، وحتى يوم الخميس 27/2/2025. وزير العمل يعلن عن 800 فرصة عمل بالمغرب بمرتب 1200 دولار شهريا أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم السبت عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب، وقال إن هذه الفرص مقدمة من مجموعة "اكد ايطال" المغربية، بمرتب 1000 دولار شهريا، و200 دولار بدل سكن. وزارة التعليم: النماذج الاسترشادية للثانوية العامة بنفس مواصفة الامتحان النهائى أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة التى سيتم اتاحتها قريبا فى جميع المواد ستكون بنفس مواصفة امتحان نهاية العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن الهدف من وجود نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 هو كسر دائرة الخوف لدى الطلاب من خلال تدريبهم على شكل الأسئلة وكيفية اختيار الإجابة الصحيحة.

نقل ديوان عام محافظة الجيزة لمبنى وزارة الشباب والرياضة القديم بالمهندسين غدا

يستعد العاملون بديوان عام محافظة الجيزة، للانتقال إلى المقر الجديد لديوان عام المحافظة، وذلك ابتداءً من الغد الأحد 9 فبراير 2025. وزارة الصحة العالمية: نتعقب 80 مرضا يتفشى فى 22 دولة بإقليم شرق المتوسط قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن مركز العمليات الصحية الاستراتيجية الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية " EMRO "، يتعقب حاليًا 80 حالة تفشي في 22 دولة في المنطقة - من الكوليرا إلى الحصبة إلى الحمى النزفية في القرم والكونغو، وهو فيروس قاتل يعرض 3 مليارات شخص للخطر.

انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد اليوم ومدة الدراسة 16 أسبوعا

ينطلق اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد العليا، للعام الجامعى 2024/ 2025. الصليب الأحمر يتسلم 3 رهائن إسرائيليين من الفصائل الفلسطينية بوسط غزة تسلمت طواقم الصليب الأحمر، الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: "الياهو داتسون يوسف شرابي، اور ابراهم ليشها ليفي، اوهاد بن عامي". اليوم.. غلق القيد الشتوى لأندية الدوري.. ومنع الإجازات لموظفي اتحاد الكرة تغلق اليوم فترة القيد الشتوي التى انطلقت من بداية يناير الماضي للموسم الجاري2024 - 2025، وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه اليوم 8 فبراير، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها، بعد فتح القيد لجميع الأندية بعد جدولة مديونيتها .

جنازة رسمية فى أسوان للأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع غدا الأحد