مراسل إكسترا نيوز: دخول 47 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج بالمستشفيات المصرية

الأمير نصري

رصد كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" مستجدات الأوضاع من أمام معبر رفح البرى، حيث قال :" المشاهد الإنسانية حاضرة علي مدار الساعة فى معبر رفح من الجانب المصرى، أولها سيارات الإسعاف التى تنقل المصابين والمرضى إلى المستشفيات المصرية منها مستشفيات محافظة شمال سيناء، حيث يستقبل مستشفى العريش العام العدد الأكبر من المصابين".

وأضاف كريم رجب :"خلال هذا اليوم وصلت الدفعة السادسة من المرضى والجرحى الفلسطينيين وبلغ إجمالى هذه الدفعة نحو 47 مصابا ومريضا، وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة ليرتفع إجمالى المصابين والمرضى خلال الأيام الماضية وحتى هذا اليوم إلى ما يزيد على 200 مصاب ومريض وجميعهم يخضعون لعمليات وإعادة التشخيص لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأكد كريم رجب أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لم تنقطع، وكانت أعداد الشاحنات من الوقود 8 شاحنات فقط، ولم تدخل أى شاحنات من المساعدات الأخرى سواء من المساعدات الغذائية أو المستلزمات الطبية والإيوائية، بسبب التعنت الإسرائيلى فى يوم الجمعة وعرقلة المساعدات بسب أنهم يعملون عدد ساعات أقل فى معبرى كرم أبو سالم والعوجة.